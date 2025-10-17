스웨덴 히타치에너지와 MOU ‘서해안 에너지고속도로’ 주도

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] HD현대일렉트릭이 HVDC(초고압직류송전) 분야 글로벌 선도기업인 스웨덴의 히타치에너지와 협력해 ‘서해안 에너지고속도로’ 사업을 주도한다.

HD현대일렉트릭은 16일 그랜드 하얏트 서울에서 열린 ‘한국-스웨덴 지속 가능 파트너십 서밋(Summit)’에서 히타치에너지와 ‘HVDC 기술에 대한 전략적 협력 및 양해각서(MOU)’를 체결했다.

이번 협약으로 HD현대일렉트릭은 정부의 서해안 에너지고속도로 사업에 필요한 핵심기술 확보와 함께 국내 HVDC 시스템 인프라 조기 구축에 나선다.

전압형 HVDC는 서해안 에너지고속도로 사업에 적용되는 모델로, 실시간 양방향 전력 흐름 제어가 가능해 재생에너지 연계에 적합하다. 히타치에너지는 전 세계 70% 이상의 전압형 HVDC를 공급했으며, 지난해 12월 국내 최초 전압형 HVDC 사업인 완도-동제주 구간 시스템도 준공했다.

HD현대일렉트릭은 이번 히타치에너지와의 협력으로 울산 사업장 내 건설 중인 신공장을 HVDC 변압기 전용 생산시설로 활용할 계획이다.

HD현대일렉트릭 관계자는 “이번 파트너십을 통해 2030년까지 2GW급 새만금-서화성 구간 실증사업을 성공적으로 완수해 세계 HVDC 시장에서 경쟁력을 높여 나가겠다”고 밝혔다.