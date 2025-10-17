22~25일, 대형 전기트럭 전동화 비전 제시 볼보 FH일렉트릭을 통한 수도권 공공 청소차 시범운행

[헤럴드경제=김성우 기자] 국내 수입 중·대형 상용차 시장을 선도하는 볼보트럭코리아(대표이사: 박강석)가 오는 22~25일까지 대구 엑스코(EXCO)에서 열리는 ‘2025 대한민국 미래모빌리티엑스포(DIFA 2025)’에 참가해 대형 전기트럭 ‘볼보 FH 일렉트릭’을 선보인다고 밝혔다.

이번 ‘2025 대한민국 미래모빌리티엑스포’는 대구광역시와 산업통상자원부, 국토교통부 등 정부 부처가 공동 주최하는 차세대 산업기술 전시회 중 하나로, 전동화·자율주행·친환경 물류 등 미래 모빌리티 산업의 혁신기술을 한 자리에서 체험할 수 있는 행사이다. 볼보트럭코리아는 이번 엑스포에서 ‘볼보 FH 일렉트릭’을 비롯한 상용차 전동화 솔루션을 전시하며, 미래 운송 혁신을 위한 볼보트럭의 글로벌 리더십을 선보일 예정이다.

‘볼보FH 일렉트릭’은 세계 최초로 양산된 대형 전기트럭이자 글로벌 시장에서 가장 많은 판매를 기록하고 있는 모델로, 전세계 운송 영역에서 친환경 혁신을 이끌고 있다. ‘볼보 FH 일렉트릭’은 저소음·무배출의 친환경 전기 구동 시스템과 강력한 성능을 결합한 대형 전기트럭 모델로, 도심 운송과 장거리 물류에서 모두 탁월한 에너지 효율성과 우수한 주행성능을 제공한다. 최대 490kW(약 666마력)의 출력으로 총중량 44톤을 안정적으로 적재할 수 있으며, 최대 6개의 배터리 팩을 통해 1회 충전으로 최대 300km까지 주행이 가능하다. 특히 차세대 통합 구동계 기술인 ‘e-액슬(e-Axle)’이 탑재되어 연료 효율성과 주행거리가 크게 향상되었다.

한편, 최근 볼보 FH 일렉트릭 청소트럭은 서울 등 수도권 지역을 중심으로 공공 청소차량 시범운행에 투입되며, 대형 전기트럭의 실질적 운용 가능성과 친환경 효과를 입증하고 있다. 해당 차량은 올해 8월 시범운행을 개시했으며, 수도권 지역에서 1년간 주행 데이터를 수집하며 성능과 효율을 검증하는 과정을 진행하고 있다.

또한, 볼보트럭코리아는 지난 9월 열린 ‘제17회 자원순환의 날’ 행사에서도 볼보 FH 일렉트릭 청소차량을 전시하며, 전기트럭이 지자체 폐기물 수거 등 공공서비스 분야에서 실질적인 탄소 감축 대안이 될 수 있음을 소개한 바 있다. 현장 시연을 통해 관계기관 및 관람객에게 무배출·무소음 작업 환경의 장점을 직접 체험할 수 있도록 했으며, 대형 상용차 전동화의 필요성과 실행 가능성을 함께 제시했다.

박강석 볼보트럭코리아 대표이사는 “볼보FH 일렉트릭은 단순한 전기트럭을 넘어, 대형 상용차 전동화와 탄소중립 실현이라는 미래 모빌리티 비전을 직접 확인할 수 있게 해주는 모델이다”라며 “이번 대한민국 미래모빌리티엑스포 참가를 통해 보다 많은 사람들에게 볼보트럭의 첨단 기술력과 지속가능한 운송 비전을 소개하고, 친환경 상용차 보급 확대를 위한 다양한 협력 기회를 모색하겠다”고 전했다.