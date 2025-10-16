울주군의회 지방보조금 연구회 16일 연구용역 중간보고회 개최

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 울주군의회 의원연구단체인 ‘지방보조금 연구회(대표의원 한성환)’가 16일 의사당 1층 세미나실에서 ‘지방보조금 운용 효율성 제고를 위한 연구용역 중간보고회’를 열고 중간 성과를 공유했다.

이날 보고회에서는 울주군 지방보조금의 규모와 운용 실태 분석 내용과 예산 편성 및 집행 과정에서 나타난 문제점들이 제시됐다. 이에 따라 울주군 실정에 맞는 성과 기반의 운용 모델 도입과 제도적 근거 마련을 위해 최종보고회를 거쳐 구체적인 정책 개선책을 마련키로 했다.

보고회에 이어 군의회 입법 고문으로 활동하고 있는 최민수 박사가 ‘2026년 당초 예산안과 지방보조금의 올바른 심사 기법’을 주제로 특강을 했다.

한성환 대표의원은 “이번 중간보고회를 통해 구체적인 문제점과 개선 방향이 제시된 만큼, 울주군의 지방보조금이 효율적이고 투명하게 운영될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

한편, 군의회 지방보조금 연구회는 지방보조금의 순기능을 강화와 재정 건전성 제고를 목표로 한성환 의원을 대표로 이상우 의원(간사), 최길영 의장, 정우식 의원, 김시욱 의원 등 5명의 의원이 활동하고 있다.