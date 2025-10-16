[헤럴드경제=윤호 기자] 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 내란특검이 전날 윤석열 전 대통령에 대한 조사를 진행한 데 대해 “추가 소환은 하지 않을 것”이라고 16일 밝혔다.

박지영 특검보는 이날 “개개 질문에 대해서는 거부하면서도, 조서 기재를 하지 말아달라고 요구하면서 질문에 관련된 것도 말했다”며 “기타 관련된 부분에 대해서 하고 싶은 말은 한 것으로 안다”고 설명했다.

이어 “외환 혐의에 대한 본인의 태도를 확인하는 충분한 의미가 있는 조사”라고 했다. 특검은 오는 17일로 유효기간 만료가 예정된 체포영장 반환 절차를 진행 중이다.

박 특검보는 “윤 전 대통령은 기본적으로 외환 의혹에 대해서는 부인하는 취지”라며 “부인하는 취지가 무엇인지를 확인하는 계기가 됐다”고 부연했다.

아울러 박 특검보는 주한미군이 오산 공군기지 압수수색에 대한 항의 서한을 한국 정부에 보낸 것과 관련 “특검의 공군기지 압수수색은 형사소송법에 따른 것”이라며 “한미 간 SOFA(주한미군지위협정)를 위반한 바가 없다”고 해명했다.

그는 “특검 수사는 한미 간 양해각서에 따라 출입 승인권을 가진 한국군의 사전 승인을 받아 출입증을 교부받은 후 한국군의 엄격한 통제·인솔 하에 한국군이 사용·관리하는 장소에 들어갔다”며 “한국군이 사용·관리하는 장소에서 판사로부터 받은 압수수색 영장을 제시했다”고 설명했다.