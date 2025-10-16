120여 명 장사들의 열정폭발…씨름 진수 선봬

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 영주의 가을 하늘 아래, 모래판 위에서 장사들의 힘과 기술이 정면으로 맞붙는다.

오는 18일부터 19일까지 풍기인삼축제장 특설씨름판에서는 ‘제13회 영주 풍기인삼 장사 씨름대회’가 열려 전국 각지에서 모인 씨름 동호인 120여 명이 출전, 모래판을 달구는 열전을 벌일 예정이다.

영주시체육회 주최, 영주시씨름협회 주관으로 열리는 이번대회는 2025경북영주 풍기인삼축제와 함께 열려 전통 스포츠와 지역 축제가 어우러진 이색 행사로 주목받고 있다.

시는 이번 대회를 통해 축제장을 찾는 관광객들에게 씨름의 매력과 풍기인삼의 명품 이미지를 동시에 알리는 효과를 기대하고 있다.

현장을 찾은 관람객들은 모래판 위에서 펼쳐지는 한판 한판의 박진감과 선수들의 투지를 직접 느끼며, 축제의 흥에 흠뻑 빠질 수 있다.

조한철 체육진흥과장은 “선수들이 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 발휘할수 있도록 준비에 만전을 기하고 있다”고 말했다.

였다.