마약수사 외압 의혹 합동수사팀 출근길 백 경정 “검찰은 수사 대상, 불법단체”

[헤럴드경제=김아린 기자] 백해룡 경정이 ‘세관 마약수사 외압 의혹’ 합동수사팀에 처음 출근하면서 수사팀을 ‘위법한 불법단체’라고 표현했다.

백 경정은 16일 오전 서울 송파구 서울동부지검에서 취재진과 만나 “합동수사팀은 위법하게 구성된 불법단체라고 주장해왔는데 그곳으로 출근하고 있다. 공직자로서 신념이 흔들린다”고 말했다.

그는 “검찰은 수사 대상이다. 검찰 최고 지휘부가 외압 의혹과 관련돼 있다”며 “수사 책임자가 권력자로부터 외압을 받으면 외압을 한 사람까지 수사해야 하는데 피해당사자가 돼 수사에서 분리된다는 것은 맞지 않다”고 말했다. 당초 그의 기대와 달리 기존 수사팀에서 독립된 별도의 수사팀을 맡게된 점을 겨냥한 발언으로 보인다.

합동수사단 수사를 지휘하는 임은정 지검장과는 어떻게 소통하느냐는 취재진 질문에 “소통하지 않는다”고 선을 그었다.

그러면서도 백 경정은 “인사 명령을 수행하는 것이 공무원의 의무”라며 “출근 의무가 있어 출근한 것”이라고 했다.

백 경정은 이재명 대통령의 지시에 따라 동부지검 합동수사팀으로 파견됐다. 동부지검은 백 경정에게 5명의 별도 수사팀을 꾸려주기로 했다. 기존 수사팀에 합류하는 그림이 아닌 별도의 팀이 움직이는 식이다. 백 경정의 팀은 ‘수사 외압’ 외의 수사 영역을 담당할 것으로 보인다.