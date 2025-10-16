‘안동 소고기 육찜’·‘종가 전통주’ 선보이며 한식 세계화 발판 마련

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시의 전통 음식이 세계인의 입맛을 사로잡았다.

안동시와 (재)한국정신문화재단은 관광거점도시 육성사업의 일환으로 현지 시각 10일부터 12일까지 프랑스 파리 몽마르트르 언덕에서 열린 ‘몽마르트르 포도수확축제’에 참가해 안동의 전통 음식과 문화를 세계에 알렸다.

올해 92주년을 맞은 몽마르트르 포도수확축제는 파리에 남은 유일한 포도밭의 수확을 기념하는 행사다.

프랑스 전역의 와인과 음식을 맛보며 거리 공연, 콘서트, 퍼레이드 등 다채로운 프로그램을 즐길 수 있는 프랑스의 대표적인 지역축제다.

안동시는 이번 축제에서 500년 전 고조리서 ‘수운잡방(需雲雜方)’ 에 기록된 전통 음식 ‘안동 소고기 육찜’과 ‘종가 전통주’ 시식 부스를 운영했다.

프랑스 요리가 주를 이루는 현지 축제에서 선보인 한식의 이색적인 등장은 관람객들의 큰 관심을 끌었으며, 3,500여 명이 부스를 방문해 안동의 전통 음식을 직접 맛보는 등 호응이 뜨거웠다.

축제가 열린 몽마르트르 언덕은 행사 기간 내내 인파로 붐볐으며, 현장을 찾은 방문객들은 깊은 맛과 전통이 깃든 안동 음식에 찬사를 아끼지 않았다.

또한 안동시는 파리 18구 시장 등 현지 주요 인사들과 교류의 시간을 가지며, 안동과 몽마르트르 간의 인연을 되새기고 두 도시 간 우정과 협력의 기반을 한층 강화했다.

권기창 안동시장은 “앞으로도 한식의 세계화를 위해 안동의 전통 음식을 적극적으로 알리고, 세계 각국에서 안동을 경험할 기회를 지속해서 확대해 나가겠다”고 밝혔다.