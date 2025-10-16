[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]이상일 시장은 용인의 교육발전을 위해 지난 2023년부터 학교장과 학부모 대표와의 간담회를 매년 진행해 왔다.

이상일 용인특례시장은 15일 기흥구 지역 초등학교 학부모들과 만나 3시간 10분 동안 지역과 학교의 현안과 발전 방안을 논의했다.

이날 기흥구 중동 ‘용인미디어센터’에서 열린 간담회에는 기흥구 지역 31개 초등학교 학부모회장과 운영위원장 등 68명의 학부모들이 참석해 이상일 시장과 학생들의 통학안전, 교육환경 개선 등의 문제를 놓고 의견을 교환했다.

이상일 시장은 기흥구 관심사인 교통망 확충에 대해서도 설명했다.

이 시장은 ‘동백~신봉선’ 신설과 관련해 “국토교통부 승인을 얻기 위해 당위성을 계속 강조하는 등 많은 노력을 기울이고 있는 데 올해 안에 좋은 소식을 접할 것으로 기대하면서 일하고 있다”며 “14일 청주공항에서 용인특례시를 비롯해 7개 지방자치단체가 뜻을 모아 ‘중부권 광역급행철도(JTX)의 조속한 착공을 결의했다.

이 사업이 실현된다면 경전철 용인중앙시장역에서 중부권 광역급행철도(JTX·잠실~용인~청주공항~오송역)를 타고 서울 잠실과 청주공항을 각각 30분 이내에 이동할 수 있을 것이며, 동백~신봉선이 생기면 신봉동에서 경전철 동백역을 거쳐 중앙시장으로 가서 청주공항으로 갈 수 있게 된다”고 말했다.

이 시장은 “여기에다 용인과 수원, 성남, 화성이 힘을 모아 추진 중인 ’경기남부 광역철도(서울 종합운동장역~수서역~성남~용인 신봉·성복동~수원~화성 봉담)’도 실현된다면 동백쪽에서 신봉동으로 가서 서울 수서역과 종합운동장역으로 갈 수 있게 된다”고 했다.

이어 “‘동백~신봉선 도시철도’는 용인의 동서부 지역을 잇고, 중부권광역급행철도 노선이 생길 경우 서울 잠실과 청주공항, 그리고 KTX와 SRT가 서는 오송역까지 연계하는 철도가 되는 만큼 시는 연계철도망 구축을 위해 많은 노력을 기울이고 있다”고 했다.

이상일 시장은 “경부고속도로 용인 기흥나들목(IC)에서 서울 양재IC까지 26.1㎞ 구간에 지하고속도로가 생기게 되는 데 지난해 8월 정부의 예비타당성 조사를 통과해 사업이 본격 추진 단계에 돌입했다”고 밝혔다.

그러면서 “기흥구 동백·구성·언남동 지역에서 영동고속도로로 진입하는 ‘동백IC’사업은 경찰대부지를 개발하는 한국토지주택공사(LH)가 사업비의 29.5%를 부담하는 협약을 맺었고, 한국도로공사와도 ‘영동고속도로 동백IC(가칭)’ 건설을 위한 업무협약을 체결한만큼 당초 계획인 2029년 IC가 개통되면 기흥구 주민들을 위한 교통환경은 크게 개선될 것으로 예상된다”고 덧붙였다.

이와 함께 ▷용인~성남고속도로(동백~성남 사송동) 신설 ▷용인~과천 지하고속도로 신설 ▷제2영동 연결고속도로(의왕~용인 모현~광주) 신설 등의 광역도로망도 계획도 기흥구 발전에 크게 기여할 것이라고 했다.

이 시장은 “학교를 방문하고 학부모님을 만나 알게되는 사안들이 많고, 다양한 목소리를 들으면서 학교 현장에 대한 이해도가 높아졌다”며 “시가 할 수 있는 방안을 시민의 입장에서 알려준다면 문제를 해결해 더 나은 도시환경을 만들 수 있다고 본다. 학교 현장의 목소리를 듣고 교육정책의 부족한 점을 채울 것”이라고 덧붙였다.

이날 간담회에는 기흥구 지역 31개교 학부모 대표 69명이 참석해 교육현안과 학교별 건의사항을 공유했다. 사전에 접수한 학교별 건의사항은 총 34건으로 25건은 시가 처리하고, 나머지 9건은 용인교육지원청이 검토한다.

이상일 시장은 간담회에서 효율적인 교육환경 개선과 사업 진행을 위해 11월까지 지역내 학교의 현황과 환경, 개선이 필요한 정보를 담은 학교지도를 11월까지 만들어 활용할 수 있도록 할 것을 시 공직자들에게 주문하기도 했다.

시가 사전에 접수해 처리하거나 해결한 건의사항은 ▷학교 앞 도로 우선 제설과 염수분사장치 설치(공세초) ▷지체장애, 시각장애 학생 등하교 시 교통약자 차량 사전예약과 노인일자리 스쿨존 도우미의 방학기간 근무일 조정(산양초) ▷지중화사업 추진시기와 공사 과정에서 통학안전 대책 마련(상갈초) ▷유해환경 업체 문제 해결(신갈초) ▷지역사회 연계진로체험 프로그램 확대)용인백현초) ▷학교 통학로 주변 불법노점상 철거(용인한일초) 등이다.

이 시장은 사전에 접수한 학교별 학부모들의 건의사항에 대해 신속한 조치를 시 공직자들에게 주문했고, 해결이 어려운 사안에 대해서는 대안을 모색하거나 현실적으로 실행이 어렵다고 명확하게 답변했다.

이 가운데 학생들에게 유해한 환경을 조성하거나 안전에 위협을 줄 수 있는 사안에 대해서는 시 공직자들이 적극적으로 나서 문제를 해결할 수 있도록 대안을 제시하고, 지속적인 관심을 주문했다.

이 시장은 교통과 안전, 시설, 환경 등 다양한 건의사항에 대해 조치 현황과 향후 계획을 설명하고, 간담회에 참석한 학부모들과 질의응답 시간을 가졌다.

학부모들은 이 시장에게 학생들의 안전한 통학로 조성과 학교시설 개선, 학생안전 지킴이, 학교시설 개방 등 다양한 현안에 대해 질문을 던졌다.

서농초등학교 학부모는 학생들의 문화와 여가를 위한 ‘청소년문화의집 건립’을 고려해 줄 것을 요청했고, 상하초등학교 학부모는 용인특례시 청소년수련관의 방과후 아카데미 프로그램을 더 많은 학생들이 이용할 수 있도록 홍보를 강화해달라고 요청했다.

이상일 시장은 “예산과 부지확보 등의 제약이 있지만 용인특례시는 청소년이 여가와 문화생활을 할 수 있는 공간을 더욱 많이 확충할 수 있도록 노력하고 있다”며 “용인특례시 청소년수련관에는 학생들을 위한 좋은 프로그램이 다수 마련됐고, 이를 더 많은 청소년들이 이용할 수 있도록 홍보도 강화하겠다”고 답했다.

동막초등학교 학부모는 동막초 앞 동백1동행정복지센터 신축공사 현장과 학생들의 통학로가 겹쳐 안전대책이 필요하고, 최근 아이 유괴 등에 대한 우려가 있는만큼 대책이 필요하다는 의견을 제시했다. 상갈초등학교 학부모는 학교 주변 지역에서 진행 중인 전선 지중화사업으로 학생들의 통학로 안전이 우려된다는 의견을 전했고, 교동초등학교도 학교 앞 교량과 공원 공사가 이뤄지고 있어 안전에 대한 우려가 있다고 의견을 전했다.

이상일 시장은 “학부모들이 걱정하는 아이들의 유괴사고를 막기 위해 경찰과 협조하고, 학교 앞 방범 폐쇄회로(CC)TV 영상을 시청 관제실 요원들이 집중 모니터링하고 있다”며 “범죄예방디자인을 학교를 중심으로 확대설치하고, 공사현장과 인접한 학교에는 안전사고가 발생하지 않도록 안전관리에 만전을 기할 것”이라고 말했다.

간담회에 참석한 교육환경 개선과 현장의 목소리를 경청해 문제를 해결한 이상일 시장에게 감사를 표하기도 했다.

나곡초 학부모회장은 “아이들의 교육에 큰 관심갖고 적극적으로 소통자리를 마련해 문제를 해결하는 이상일 시장에게 감사하다”고 했고, 청곡초등학교 학부모회장은 “이상일 시장이 학교 현장을 방문했을 때 학부모들이 요청한 안심통학버스 승하차장 온열의자 설치 요청을 즉시 이행한 이 시장에게 감사한 마음”이라고 말했다.

이 시장은 지난 2023년 12월 첫 학교 현장 관계자들과 간담회를 시작으로 매년 지역내 학교와 학부모 대표와 만나 의견을 듣고, 용인교육지원청과 함께 개선해야 할 사안과 문제점을 신속하게 해결해왔다.

이 시장은 ▷10월 17일 수지 초등학교 ▷11월 4일 수지·동백·구성 중학교 ▷11월 6일 처인·기흥 중학교 ▷11월 11일 고등학교 학부모 간담회를 이어갈 예정이다.