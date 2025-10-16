[헤럴드경제=신동윤 기자] 미국 뉴욕증시의 3대 주가지수가 극도의 변동성으로 롤러코스터 장세를 보인 끝에 혼조로 마감했다. 미국과 중국의 무역 긴장이 여전히 누그러지지 않은 가운데 은행의 강력한 실적과 금리인하 기대감이 뒤엉키면서 혼란스러운 모습을 연출했다.

16일 금융투자업계에 따르면 15일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 17.15포인트(0.04%) 밀린 4만6253.31에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 26.75포인트(0.40%) 오른 6671.06, 나스닥종합지수는 148.38포인트(0.66%) 뛴 2만2670.08에 장을 마쳤다.

미국과 중국은 무역을 둘러싸고 여전히 긴장 관계를 유지하고 있다. 전날부터 미국과 중국이 상대국 선박에 입항 수수료를 부과하기 시작했고 도널드 트럼프 미국 대통령은 중국산 식용유의 수입 중단을 검토하겠다고 밝혔다.

트럼프가 11월 1일부터 중국에 100%의 관세를 부과하겠다고 한 것에 대해 아직 철회하지도 않은 가운데 트럼프 행정부의 장관들은 언론을 통해 중국에 계속 압박을 넣고 있다.

한편에선 은행의 강력한 실적이 견고한 경제를 가리키면서 투자심리가 개선되기도 했다. 은행은 보통 주요 기업 중 실적을 가장 먼저 발표하며 경기 가늠자 역할을 한다.

모건스탠리는 올해 3분기 주당순이익(EPS)과 매출이 모두 시장 예상치를 크게 웃돌았다. 매출은 역대 최대 수준이었다.

뱅크오브아메리카 또한 EPS와 매출이 예상치를 상회하며 개장 전부터 주가가 탄력을 받았다.

특히 두 회사 모두 투자은행(IB) 부문의 수수료가 급증했는데 이는 인수합병, 기업공개 등이 활발히 벌어지고 있다는 신호다. 그만큼 금융시장에 낙관론이 퍼져 있다는 의미다.

인공지능(AI) 설비투자 산업에선 빅테크뿐만 아니라 거대 금융회사들도 동참하기 시작했다는 점도 기대감을 자극했다.

세계 최대 자산운용사 블랙록과 엔비디아가 참여하는 AI 인프라 투자 컨소시엄은 데이터센터 설계·운영사인 ‘얼라인드 데이터 센터’를 400억달러에 인수할 계획으로 전해졌다.

이처럼 호재와 악재가 동시에 시장으로 유입되면서 주가지수도 급등락 속에 냉탕과 온탕을 오갔다.

S&P500 지수는 장 중 1.20%까지 상승폭을 확대한 뒤 -0.48%까지 급전직하하다 다시 0.4% 수준의 상승세로 마감했다. 소위 롱 포지션과 숏 포지션이 모두 ‘당하는’ 변동성 장세였다.

인터랙티브브로커스의 호세 토레스 수석 이코노미스트는 “투자자들은 추가 실적 보고서와 미국 및 중국으로부터의 논평을 기다리면서 주가지수를 다시 사상 최고치로 올릴 준비가 되진 않은 것 같다”며 “변동성 수준이 여전히 높은데 이는 투자 심리와 위험 감수 행동에 영향을 미칠 만한 뉴스가 나오면 어느 쪽이든 급격하게 움직일 수 있음을 시사한다”고 말했다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관의 발언도 투심에 실망감을 안겨 줬다.

베선트는 이날 언론 인터뷰에서 “트럼프 대통령이 높은 주가를 좋아하지만 증시가 하락한다고 협상하진 않을 것”이라며 “우리는 미국 경제에 가장 이익이 되는 일을 하고자 협상할 것”이라고 말했다.

업종별로는 통신서비스와 유틸리티, 부동산이 1% 이상 올랐다. 산업과 금융, 에너지, 소재는 하락했다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업은 혼조였다. 엔비디아와 마이크로소프트, 아마존은 약보합이었다.

알파벳과 브로드컴, 오라클은 2% 안팎으로 올랐다.

은행 업종도 전반적으로 강세였다. JP모건체이스는 2% 가까이 올랐고 뱅크오브아메리카는 4% 이상 상승했다. 모건스탠리는 4% 넘게 뛰었다.

필라델피아 반도체지수는 3% 급등했다. TSMC가 실적 발표를 앞두고 3% 올랐고 ASML도 2.71% 상승했다.

AMD는 9.40% 급등하며 시총이 4천억달러에 육박하게 됐다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 12월까지 기준금리가 50bp 인하될 확률은 94.9%로 반영됐다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 비둘기파적 발언에 연내 2회 금리인하가 기정사실화하고 있다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.17포인트(0.82%) 내린 20.64를 가리켰다.