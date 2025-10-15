“부산 이전 공공기관 4~6개 검토 중”

[헤럴드경제=양영경 기자] 전재수 해양수산부 장관은 15일 “HMM은 (공공기관 이전과) 시차는 있겠지만 지배구조나 매각 문제 등과 관련해 시장의 불확실성을 제거해 주는 차원에서 해수부가 부산으로 이전되기 전에 구체적인 로드맵을 발표할 계획을 갖고 있다”고 밝혔다.

전 장관은 이날 국회 농림축산식품해양수산위원회 해수부 국정감사에서 공공기관과 HMM의 부산 이전 계획에 대해 “올해 연말 안에 구체적인 이전 로드맵을 국회에 보고하고 부산 시민과 국민께 공개하는 일정이 있다”면서 이같이 밝혔다.

전 장관은 부산 이전을 검토 중인 공공기관과 관련해 “4~6개를 검토 중”이라며 “공공기관 자체 예산으로 이전해야 하는 애로사항이 있다”고 답했다.

이날 국감 대상인 해양진흥공사의 안병길 사장은 “HMM을 포스코에 매각한다는 언론 보도가 있다”는 민주당 어기구 의원 질의에 “포스코와 접촉은 전혀 없었다”며 “포스코 내부에서의 움직임으로 파악하고 있다”고 답했다.

안 사장은 “공동 대주주인 산업은행과 (HMM 매각 논의가) 오가는 게 있느냐”는 질문에는 “아직 없지만 곧 있을 예정”이라며 “처리 방향은 HMM을 글로벌 선사로 키울 수 있는 방향과, 두 번째로 HMM이 수출입 물동의 해상 공급망 안정화에 기여할 수 있는 방법으로 소유구조나 매각이 정리돼야 한다고 생각한다”고 말했다.

전 장관은 국민의힘 조승환 의원이 부산 시장 출마 계획을 묻자 “의원님이 당선시켜 주신다면”이라며 대답 대신 웃음을 보였다. 이어 “해수부 부산 이전 성과로 부산 시장으로 출마하려는 의심이 든다는 여론이 있다”는 지적에는 “손톱만큼도 그런 마음이 전혀 없다. 아무리 그래도 해수부 직원 희생시키고 부산 시장 되겠다는 게 말이 되겠느냐”고 말했다.

전 장관은 “지난달 30일 한일 정상회담에서 이재명 대통령에게 일본으로부터 후쿠시마 오염수 방류 철회 약속을 받아야 한다고 건의했느냐”는 국민의힘 강명구 의원 질의에는 “하지 않았다”며 “(야당 시절 오염수 방류 반대) 입장과 지금의 입장은 근원적으로 다르지 않다. 야당일 때 제가 했던 이야기들이 있기 때문에 우리 수산물과 바다에 대한 안전 부분이 철저히 지켜지고 있다”고 말했다.

전 장관은 “후쿠시마 오염수 방류로 배출될 수 있는 핵종 60여가지 중 알프스(ALPS·다핵종 제거 설비)로 걸러지지 않는 게 10가지인데 해수부는 4가지만 검사하고 있다. 나머지 핵종에 대해서도 (검출) 장비를 갖춰야 하지 않느냐”는 민주당 임미애 의원의 질의에는 “나머지 핵종은 농도 자체가 워낙 낮아서 전문가 의견에 따르면 지금 정도로도 충분하다”고 답했다.

그러면서도 “만약의 사태에 대비해 (나머지 핵종을) 검사할 수 있도록 하는 인프라에 예산이 얼마나 드는지 살펴보겠다”고 했다.

전 장관은 또 “북한의 우라늄 공장 폐수 (유입) 문제도 후쿠시마 오염수보다 더 엄격한 잣대로 대응해야 한다”는 국민의힘 정희용 의원 지적에는 “철저하게 대책을 준비하도록 하겠다”고 말했다.