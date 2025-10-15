캄폿주 보코산 지역, 바벳시, 포이펫시 등 포함 시하누크빌주 ‘출국권고’ 경보 단계 상향 정부 합동대응팀 출국…“해결방안 논의”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 외교부가 취업사기․감금 피해가 급증한 캄보디아 일부 지역에 대해 ‘여행 금지’에 해당하는 여행경보 4단계를 발령한다고 15일 밝혔다. 해당 경보는 16일 00시부터 발령될 예정이다.

이번 조치에 따라 현재 특별여행주의보가 발령된 지역 중 캄폿주 보코산 지역, 바벳시, 포이펫시는 여행금지 지역으로 지정된다.

외교부는 여타 지역에 대해서도 기존 발령된 여행경보를 상향 조정할 예정이다. 이에 따라 시하누크빌주는 3단계(출국권고)가 발령된다.

이외 특별여행주의보 발령 지역은 현 효력이 지속 유지되며, 현 1단계(여행유의) 발령 지역들은 2단계(여행자제) 경보가 발령된다. 특별여행주의보 해당 지역은 웃더민체이주, 프레아비히어주, 반테이민체이주, 바탐방주, 파일린주, 푸르사트주, 코콩주, 수도인 프놈펜시가 포함됐다.

2단계 경보 해당 지역은 이외 전 지역이 해당된다.

외교부는 “여행경보 4단계 발령에 따라 해당 지역에 방문·체류하는 경우 여권법 등 관련 규정에 의거해 처벌을 받을 수 있다”며 “해당 지역 여행을 계획하신 국민들께서는 여행을 취소해주시기 바란다”고 안내했다.

이어 “앞으로도 캄보디아 상황을 예의주시하면서, 여행경보 추가 조정 필요성 등을 지속 검토해 나갈 예정”이라고 전했다.

앞서 김진아 외교부 2차관을 단장으로 하는 정부 합동대응팀은 이날 오후 캄보디아로 출국했다.

김 차관은 이날 인천국제공항에서 기자들과 만나 “내일(16일)부터 현지에서 캄보디아 외교부, 내무부, 그리고 온라인 스캠 대응위 등을 방문하게 되고 고위급을 접촉함으로써 이번 사태의 해결방안들을 보다 구체적이고 적극적으로 논의해갈 예정”이라고 밝혔다.

동행한 박성주 국가수사본부장은 “캄보디아 당국에 구금된 우리 국민의 안전하고 신속한 송환을 협의하겠다”며 “캄보디아 경찰과의 실질적인 공조 체제를 확립하겠다”고 말했다. 이어 “양국 간 협의가, 절차가 진행되는 대로 사망한 한국 대학생 부검 절차를 신속히 진행하도록 하겠다. 부검 진행 후에는 신속히 유족에게 인도해 장례 절차가 진행되도록 하겠다”고 했다.