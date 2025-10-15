[헤럴드경제=김현경 기자] 문화체육관광부는 지난달 26일 발생한 대전 국가정보자원관리원 화재로 인해 서비스가 중단됐던 ‘대한민국 정책브리핑’의 운영을 15일 오후 3시부터 재개했다.

‘정책브리핑’은 정책 관련 뉴스(정책 뉴스, 기고·칼럼)와 디지털 콘텐츠(영상, 카드뉴스 등), 브리핑룸(연설문, 보도자료 등) 등을 종합적으로 제공하는 정부의 공식 정책 정보 누리집이다. 문체부는 국정자원 화재 이후 정책브리핑 임시 사이트를 개설해 9월 29일 오전부터 각 부처의 보도자료를 게시판 형태로 제공했고, 국정자원과 함께 정책브리핑 시스템의 복구와 데이터 복원을 진행했다.

그 결과 15일부터 정책브리핑 서비스를 재개, 화재 이전과 유사한 수준의 서비스를 제공할 수 있게 됐다. 다만 영상과 짧은 영상(쇼트폼) 콘텐츠, 각 부처의 브리핑 자료는 후속 복구 작업을 통해 신속히 제공할 계획이다.

이로써 문체부는 장애가 발생한 총 35개의 시스템 중 23개(복구율 65.7%)의 복구를 완료했으며, 나머지 12개 시스템도 국정자원, 행정안전부 등 유관기관과 협력해 조속히 복구하는 데 최선을 다할 방침이다.