“청년·신혼부부 등 서민 실수요자 길 막혔다”

[헤럴드경제=김진·김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 15일 발표된 이재명 정부의 세 번째 부동산 대책과 관련해 “청년, 서민 죽이기 대책”이라며 “문재인 정부 시즌2이자 집값 폭등 시즌2”라고 비판했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 긴급 기자회견을 열고 “청년과 서민, 신혼부부 같은 실수요자들의 내 집 마련의 길이 막혔다. 서민의 내 집 마련은 막히고, 부자들만을 위한 부동산 시장이 생겨날 것”이라며 이같이 말했다.

장 대표는 “토지거래허가제로 실거주의무까지 더해져 전세 물량이 줄어드는데, 전세 수요는 폭증하며 ‘전세 난민’이 대거 양산될 것”이라며 “규제없는 도시 지역으로 자금이 몰리고, 결국 전국의 집값을 올리는 역효과로 되돌아올 것”이라고 했다.

장 대표는 “이번 대책은 결국 사야 할 곳을 미리 알려주는 좌표찍기 대책”이라며 공급 부족 문제도 지적했다. 그러면서 “부동산 시장을 경제의 한 축이 아니라 투기와 폭탄 돌리기로 생각하는 좌파정권의 삐뚤어진 인식이 문제의 핵심”이라고 덧붙였다.