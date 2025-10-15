국방부 “2022년 중단 백마고지 유해발굴 15일 재개”

[헤럴드경제=신대원 기자] 비무장지대(DMZ) 내 6·25전쟁 전사자 유해 발굴이 15일 재개됐다.

국방부는 이날 “남북간 군사적 긴장완화를 위한 조치의 일환으로 지난 2022년 중단됐던 강원도 철원 백마고지 일대 유해발굴을 15일부로 재개했다”고 밝혔다.

이어 “6·25전쟁 전사자 유해를 가족과 조국의 품으로 돌려보내 드리기 위한 노력”이라며 “비무장지대를 평화지대로 만들기 위한 실질적 조치”라고 설명했다.

백마고지 유해 발굴 재개는 2022년 11월 이후 3년 만이다.

앞서 남북은 2018년 체결한 9·19 군사합의 2조3항에서 강원도 철원 DMZ 일대에서 남북이 함께 시범적으로 6·25 전사자 유해를 발굴하는 사업을 시행하기로 합의한 바 있다.

이에 따라 군당국은 2019년 4월 DMZ 남측 지역 화살머리고지 유해 발굴을 시작한데 이어 2021년 9월부터 백마고지에서도 유해 발굴에 나섰다.

그러나 윤석열 정부 때인 2022년 11월을 끝으로 남북관계와 안보상황 악화에 따른 안전상 이유로 중단됐다.

백마고지에선 신원확인된 4구를 비롯해 유해 67구와 유품 1만5000여점을 발굴하고, 지뢰와 폭발물 910여발을 식별해 제거했다.

과거 발굴 과정에서 50여구의 유해가 추가로 확인됐지만 미처 수습하지 못한 상태다.

군당국은 다음 달 말까지 160여명을 투입해 우선적으로 유해 50구 수습에 나선다는 방침이다.

국방부는 이번 조치가 6·25전쟁 전사자 유해를 수습하고 DMZ를 평화지대로 만들기 위한 조치라고 설명했지만 사실상 9·19 군사합의 복원의 첫발이라고도 볼 수 있다.

앞서 이재명 대통령은 올해 광복절 경축사를 통해 “남북 간 우발적 충돌 방지와 군사적 신뢰 구축을 위해 9·19 군사합의를 선제적, 단계적으로 복원해 나가겠다”고 밝힌 바 있다.

6·25전쟁 전사자 유해 발굴은 육상 및 해상 완충구역 내 포사격 및 기동훈련 금지와 비행금지구역 설정, 공동경비구역(JSA) 비무장화, 한강 하구의 평화적 이용 등 남북이 9·19 군사합의를 통해 합의한 내용 가운데 가장 정치적·군사적 부담이 적은 사안이기도 하다.