난향동·남현길 일대에 운영

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 관악구(구청장 박준희·사진)가 오는 12월부터 대중교통 사각지대에 ‘공공문화시설 셔틀버스’를 시범 운영한다고 15일 밝혔다.

셔틀버스가 운행될 노선은 난향동 일대(난향동~난곡동~삼성동)와 남현길 일대(남현길~사당역~관음사 입구)다. 두 곳 모두 고지대이지만 시내버스, 마을버스 등 대중교통이 닿지 않는 곳이다. 두 노선에는 ▷공원▷복지관 ▷보건분소 ▷파크골프장 ▷관악산 입구 ▷시립 남서울미술관 등 관내 주요 공공시설과 문화시설이 포함되어 있다.

앞서 구는 지난달 29일과 30일 남현동과 난곡동 주민센터에서 주민설명회를 개최해 셔틀버스 도입 배경과 노선안, 향후 운영 일정 등에 대해 안내했다. 이날 구 관계자는 버스 미운행 지역 내 거주하는 어르신, 장애인 등 교통약자가 관내 공공문화시설에 편리하게 접근하고 이용하는 데 중점을 뒀다고 셔틀버스 운영 취지에 대해 설명했다.

구는 주민설명회에서 제시된 의견을 검토하고, 노선조정심사위원회의 심의를 거쳐 최종 운행안을 확정 후 12월부터 시범 운행을 시작, 내년 1월에 정식 개통한다는 방침이다.

아울러 구는 오는 17일까지 공공문화시설 셔틀버스 명칭을 공모한다. 당선작은 23일 개별 통지되고, 구청 홈페이지에도 게시될 예정이다.

한편 구는 지난 3월까지 대중교통 불편 지역 내 주민 이동 편의를 위한 교통수단 도입을 검토하고, 실제 통행량 등 실태조사를 완료했다. 이후 ‘공공문화시설 등 셔틀버스 운영 조례’ 제정으로 제도적 기반을 마련한 구는 버스 최적노선을 분석하고, 지난 9월 추가경정예산을 편성해 필요한 재원을 확보했다.

박준희 구청장은 “관악구는 지형 특성상 고지대와 구릉지가 많아 교통약자에게 이동 수단은 곧 삶의 질과 직결되는 만큼, 공공문화시설 셔틀버스 운행은 주민 행복감과 만족도에 크게 기여할 것”이라며 “12월 시범 운행을 통해 노선과 운행 지역을 더 보완하여, 주민 누구나 자유롭게 관악구의 공간과 교통 복지를 누릴 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다”라고 말했다.