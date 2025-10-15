[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강서구(구청장 진교훈·사진)는 지난 2일 야라키리트레이드와 지앤엘에스티로부터 총 5000만원의 장학기금을 전달받았다.

두 대표는 각각 2500만 원씩 재단법인 강서구장학회에 기탁했다. 장학기금은 어려운 환경에 놓인 학생들의 학업 지원에 쓰인다.

야라키리트레이드는 자동차 무역업체이며, 임 알렉산더 대표는 우즈베키스탄 국적의 고려인으로 어린 시절 어려운 환경을 이겨낸 경험을 바탕으로 학생들의 학업 지원을 위해 기부를 결심했다. 이번 기부는 강서구 최초 외국인 기부다.

지앤엘에스티는 강서구에 소재하며 다년간 물류 운송 경험을 바탕으로 전 세계를 잇는 물류 서비스를 제공하고 있다. 김한용 대표는 강서구장학회 운영위원으로서 지역사회 인재 육성을 위해 다양한 활동을 하고 있다.

강서구장학회는 2001년 설립 이후 올해까지 총 1,943명 학생에게 24억 9천여만 원의 장학금을 지원했으며, 경제적 어려움을 겪는 학생들이 학업에 매진할 수 있도록 지원을 이어가고 있다.

진교훈 구청장은 “인재 육성을 위한 소중한 장학기금 후원을 깊이 감사드린다”며, “학생들이 희망을 품고 학업에 전념할 수 있도록 폭넓은 장학 지원 프로그램을 마련해 나가겠다”고 말했다.