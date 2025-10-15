포인핸드와 ‘끝까지 키움’ 캠페인 협약 체결

[헤럴드경제=정윤희 기자] 키움증권이 유기동물을 입양한 가족을 응원하는 캠페인을 진행한다.

15일 키움증권은 유기동물 입양을 돕는 사회적 기업인 포인핸드와 ‘끝까지 키움’ 캠페인 협약을 체결했다고 밝혔다.

‘끝까지 키움’ 캠페인은 유기동물이 새로운 가족을 만나 평생 함께하기를 바라는 취지로 기획했다. 이날부터 포인핸드를 통해 유기동물 입양을 진행하면 선착순 500명에게 ‘끝까지 키움’ 패키지를 선물한다.

‘끝까지 키움’ 패키지에는 유기동물을 가족으로 맞이해 평생 함께 하겠다는 약속을 담을 수 있는 ‘입양서약서’가 담긴다. 또, 유기동물과 함께 산책 나갈 때 사용할 수 있는 ‘산책 가방’, ‘리플렉터 안전 에티켓 메시지 택 4종’, ‘리사이클 가족 키링’을 담았다.

이번 캠페인의 재원은 키움증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 영웅문S#에 포인트 기부 메뉴를 통해 조성했다. 이용자가 포인트 기부 메뉴에 소개되는 사연을 공감해 기부 버튼을 누르면 키움증권이 기부금을 조성하는 방식이다. 총 37만2877건 참여를 통해 키움증권에서 1억원을 포인핸드에 기부했다.

키움증권은 앞으로도 기부 받은 포인트로 다양한 사회공헌 캠페인을 진행할 계획이다. 자립준비청년, 고립은둔 청년, 긴급 재난 지원 등 사회문제에 고객 참여를 이끌어 기부금을 조성할 계획이다.

키움증권 관계자는 “끝까지 키움 캠페인은 입양된 유기동물이 새로운 가정에서 끝까지 사랑 받기를 바라는 마음으로 준비했다”며 “작은 기부가 책임감 있는 반려문화에 도움이 될 수 있기를 바란다”고 말했다.