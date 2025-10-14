“마스가 프로젝트 영향 여부 추후 판단”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 대통령실은 14일 중국이 한화오션의 미국 자회사에 대한 제재와 관련해 “피해를 최소화하기 위해 한중 통상 채널을 가동해 소통 및 대응 중”이라고 밝혔다.

대통령실 대변인실은 이날 공지를 통해 이같은 조치 사항을 밝혔다.

대변인실은 또한 “마스가(MASGA) 프로젝트에 영향을 미칠지 여부 등은 이후 종합적으로 판단해야 할 것”이라면서 “다만 해당 기업과 중국 기업간 거래가 많지 않아 당장의 영향은 제한적으로 보이며, 추가 제재 가능성은 예단하기 어려우나 이에 대해 계속 예의주시하겠다”고 했다.

앞서 중국 상무부는 “미국이 중국에 대해 취한 해사·물류·조선업 (무역법) 301조 조사 조치에 반격하기 위해 ‘한화오션주식회사 5개 미국 자회사에 대한 반격 조치 채택에 관한 결정’을 공표한다”고 했다.

제재 대상 업체는 한화쉬핑(Hanwha Shipping LLC)과 미국 펜실베이니아주 필라델피아 한화 필리조선소(Hanwha Philly Shipyard Inc.), 한화오션USA인터내셔널(Hanwha Ocean USA International LLC), 한화쉬핑홀딩스(Hanwha Shipping Holdings LLC), HS USA홀딩스 등 다섯 곳인데, 중국 정부는 중국 내 개인·조직이 이들 기업과 거래·협력을 금지한다는 방침이다.

이중엔 한미 조션 협력의 상징으로 분류되는 한화 필리 조선소도 포함됐다. 이재명 대통령은 지난 8월 말 한미 정상회담 계기에 한화 필리조선소를 직접 방문하기도 했다.