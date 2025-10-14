‘NIX’ 청바지 홍선표 디자이너 한정판 ‘2025 대한민국 기념품 박람회’ 참여

[헤럴드경제=정호원 기자] BC카드가 K-콘텐츠의 글로벌 마케팅 강화를 위해 마스터카드와 협업을 추진한다고 14일 밝혔다.

이번 협업은 최근 정부에서 발표한 K-콘텐츠 글로벌 확산 전략 수립·지원 및 K-관광 혁신 전담팀 출범 등의 정책에 발맞춰 민간 차원에서 지원하기 위해 기획됐다.

양사는 K-콘텐츠와 관련된 굿즈를 제작 및 판매할 예정이다. 한국 특유의 문화적 감성을 담은 의류와 소품 굿즈를 한정판으로 제작한다. 토종 청바지 브랜드 ‘NIX’, ‘스톰’ 등을 성공적으로 론칭한 홍선표 디자이너의 브랜드(HEVETS)와 함께한다. 굿즈는 무신사, KREAM 등 국내 주요 온라인 매장에서 판매되며 오는 20일까지 ‘HEVETS’ 브랜드가 입점한 오프라인 매장(텐잇츠, 용산구 한남동 소재)에서 팝업 스토어 형식으로도 만나볼 수 있다. BC 마스터카드로 결제한 고객에게는 최대 30% 할인 혜택도 제공된다.

팝업 스토어 종료 후에도 해당 굿즈는 HEVETS온라인스토어, 무신사, Kream 및 ‘텐잇츠’ 매장에서 지속적으로 판매된다. 11월 21일부터 23일까지 개최 예정인 ‘한국관광공사 주관 2025 대한민국 관광기념품 박람회’에 참여해 현장에서 전시 및 판매될 예정이다.

정철 BC카드 상무는 “이번 협업은 BC카드의 글로벌 네트워크와 마스터카드의 브랜드 파워가 결합된 의미 있는 시도”라며 “앞으로도 다양한 글로벌 마케팅 활동을 통해 K-컬처가 세계 시장에서 더욱 크게 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.