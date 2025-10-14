- 14일 누적 모금액 10억원 돌파 ‘가치가유 충남119 성과 보고회’ 개최

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남소방본부는 14일 도청 문예회관에서 ‘가치가유 충남119 성금 10억 돌파 성과 보고회’를 열고 지난 5년간의 성과를 돌아봤다.

김태흠 지사와 성호선 충남소방본부장, 성우종 충남사회복지공동모금회장, 도의원, 도의용소방대연합회, 소방공무원, 의용소방대원 등 700여 명이 참석한 가운데, 이번 행사는 식전 공연, 영상 상영, 감사패 증정, 기부금 전달, 기부문화 확산 퍼포먼스, 소방가족 나눔 행사 등의 순으로 진행했다.

가치가유 충남119 성금 사업은 소방공무원과 의용소방대원이 하루 119원(월 3570원)을 기부하는 복지사업으로, 긴급 지원이 필요한 재난 등의 피해 주민을 주로 지원하고 있다.

소방공무원과 의용소방대원은 물론 기업체 등에서도 참여해 기부 참여자 수는 총 8627명이고, 모금액은 지난 2021년 2월부터 현재까지 총 10억 8893만원에 달한다.

충남소방본부는 이 사업을 통해 지난 5년간 경제 취약계층, 중증장애인, 화재 피해 가구 등 473가구에 8억 8200만원을 지원하며 지역사회에 선한 영향력을 펼치고 있다.

이날 행사에선 가치가유 충남119 성금 활용 사례 등 주요 성과를 공유했으며, 기부문화 확산의 염원을 담은 퍼포먼스를 통해 나눔의 의미와 가치를 널리 전파했다.

아울러 올해 3분기 수혜 대상자 3명에게 기부금을 전달하고 위로와 격려의 마음을 전했다.

또 성악과 국악, 대중가요를 아우르는 ‘소방가족과 함께하는 나눔의 울림’ 행사를 통해 소방공무원의 심신 건강을 회복하는 시간도 가졌다.

이 자리에서 김 지사는 먼저 비상시뿐만 아니라 일상에서도 도민의 생명과 재산을 지키고 있는 소방공무원과 의용소방대에 고마움을 전하고 “매일매일 ‘119원의 희망’을 만들고 있는 소방가족 여러분 덕분에 도민이 행복하고 충남이 안전하다”며 “저도 오늘부터 성금을 내 소방가족과 함께 나눔을 실천할 것”이라고 말했다.