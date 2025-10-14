양재 AI 특구 지정 1주년 기념 18일 서초문화예술공원에서 ‘2025 서초 AI 페스타’ 개최 숭실대 AI융합연구원, KT, 현대자동차 로보틱스랩 등 다양한 기관‧기업 함께해 AI와 관련된 특화(S), 교육(E), 자기계발(O), 문화예술(C), 건강관리(H), 열린정책(O)의 6개 존 운영, 주민들이 AI 시대의 변화와 가능성 체험하고 배움과 재미 얻는 참여형 축제

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 ‘양재 AI 특구’ 지정 1주년을 기념해 18일 서초문화예술공원에서 누구나 인공지능(AI)을 만나고, 느끼고, 빠져들 수 있는 ‘2025 서초 AI 페스타’를 개최한다.

서초구가 주최, 숭실대 AI융합연구원이 공동 주관하는 이번 행사는 주민들이 AI 시대의 변화와 가능성을 체험하고, 배움과 재미를 모두 얻을 수 있는 참여형 축제로 마련됐다. KT, 현대자동차 로보틱스랩, 한국콜마, 이스트소프트 등 다양한 기업이 함께한다. 특히, 전국 최초 AI 특구인 서초가 쌓아온 혁신도시로서의 성과를 지역사회와 공유하고, 미래 발전을 함께 모색한다는 취지를 담았다.

18일 오전 11시부터 오후 7시까지 진행되는 이번 축제는 ‘AI, 만나다! 느끼다! 빠져들다!’라는 주제로 진행된다. 축제가 열리는 서초문화예술공원에는 참여자들이 지역 내 기업과 스타트업 등이 선보이는 AI 기술을 쉽고 재미있게 체험할 수 있도록 6개 존 56개 부스가 마련됐다. 6개의 존은 서초(SEOCHO)의 각 알파벳에서 따온 새로운 단어들로 구성됐는데, 개별 존들이 어떻게 AI와 촘촘히 연결되었는지를 확인하는 것도 축제의 큰 재미가 될 것이라고 구 관계자는 전했다.

먼저, 특화존(‘S’pecial Zone)은 숭실대 AI융합연구원과 AI 전문기업들이 참여해 최신 기술과 솔루션을 전시하고 이를 직접 체험해 볼 수 있도록 꾸며진다. 교육존(‘E’ducation Zone)에서는 관련 교육·체험 프로그램을 통해 미래 세대를 위한 쉽고 흥미로운 배움의 기회를 제공한다. 자기계발존(‘O’pportunity Zone)에서는 참여자가 AI를 통해 맞춤형 패션을 추천받고, 업무 효율을 높일 수 있는 다양한 AI 툴도 사용해 볼 수 있다.

이어 문화예술존(‘C’ulture Zone)은 문화와 예술에 AI를 접목한 체험프로그램으로 예술적 상상력을 확장하는 특별한 경험을 선사하고, 건강관리존(‘H’ealthcare Zone)에서는 웰니스와 건강 관리 분야의 AI 기술을 소개해 생활 속 변화를 체감할 수 있도록 한다. 또, 열린정책존(‘O’pen Zone)은 서초구의 다양한 AI 정책과 성과를 공유하며 주민과 행정이 자유롭게 소통하는 장으로 운영된다.

이와 함께 AI와 문화‧예술의 융합을 직접 체험할 수 있는 특별한 프로그램들도 마련됐다. 108만 인스타그램 팔로워를 보유한 카이스트 출신 크리에이터 허성범이 ‘AI 시대에 진로를 찾고 미래를 설계하는 법’을 주제로 토크콘서트를 열고, 개성 있는 AI 작품 세계로 잘 알려진 염동균 작가가 예술과 기술이 결합된 새로운 형태의 AI 드로잉 퍼포먼스를 펼친다. 국가대표 비트박서 SONUS는 AI가 만들어내는 비트에 맞춰 대결 무대를 꾸며 관객들에게 색다른 볼거리와 즐거움을 선사할 예정이다.

전성수 서초구청장은 “이번 축제를 통해 주민들이 첨단 AI 기술을 더욱 친근하게 접하고, 관련 기업들의 최신 기술과 구 정책이 함께 어우러져 미래를 선도할 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 AI 혁신 도시로서, 인공지능이 일상에 자연스럽게 스며드는 내일을 위해 다양한 정책과 체험의 장을 지속적으로 마련해 나가겠다”고 밝혔다.