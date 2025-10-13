[헤럴드경제=서영상 기자] 대통령실은 13일 김현지 대통령실 제1부속실장과 봉욱 민정수석의 국정감사 출석 여부와 관련해 “국회가 요구하면 나가겠다는 기존 입장에 변함이 없다”고 밝혔다.

김남준 대통령실 대변인은 이날 용산 대통령실에서 브리핑을 갖고 “김현지 실장은 지금까지 일관된 입장으로 국회가 결정하는 바에 따라 출석하겠다는 것”이라며 이같이 밝혔다. 기존의 입장을 되풀이한 셈이다.

이어 김 대변인은 “봉욱 민정수석 역시 크게 다르지 않다”면서 “국회 결정에 따를 것”이라고 덧붙였다.

앞서 김 대변인은 이날 대통령실에서 열린 대통령 주재 수석 보좌관 회의와 관련해서도 설명했다. 약 세시간에 걸친 회의를 통해 이 대통령은 “순수 문화 예술 분야에 대한 지원책을 마련하라”고 지시했다.

김 대변인은 “이재명 정부는 국민 먹고사는 문제 해결을 위해 정부 역량 집중할 예정”이라면서 “미래 먹거리 중 대통령실 집중한 산업은 K컬처이고, 문화가 국력의 핵심이라고 밝혔다”고 했다.

이어 “현재 순수 예술 영역의 지원이 부족하고 문제점이 산재해 있다는 뜻이기도 하다”며 “오늘 회의에서 나온 일례로 일정 기준 건축물에 조형물을 의무 설치하기로 한 규정에 대한 문제가 제기됐다”고 밝혔다.

이어 “정부가 세심하게 관리하지 못하면 소수 업자들이 이 사업을 독식하게 되고 저품질의 유사 조형물이 전국 곳곳에 난립하는 결과를 낳는다는 지적”이라며 “양질의 조형예술 작품이 생활 영역 곳곳에 설치되도록 하고, 조형 예술인의 활동공간도 넓힌다는 당초의 정책 취지를 벗어난 결과”라고 말했다.

김 대변인은 “이 대통령은 순수 문화 예술 전반에 걸쳐 이같은 문제점을 면밀하게 살피고 개선 사항을 마련할 것을 주문했다”며 “또한 동네 서점이 없어지는 등 문제가 심각하다면서 출판 분야를 포함해 문학과 관련된 지원 방안을 강구하라고 지시했다”고 밝혔다.

이어 “이같은 순수예술, 기초 예술 분야에 대한 지원 지시는 해당 분야의 예술이 탄탄히 뒷받침돼야 문화강국의 지속 가능성이 높아진다는 취지를 담고 있다”고 설명했다.

김 대변인은 “또한 이 대통령은 재외공관이 공공 민간 영역을 망라하고 각종 문화 관련 정책이나 업무를 종합 관리할 수 있도록 하는 방안을 강구하라고 지시했다”며 “또한 국가 공기업의 해외 지부 현황을 전수조사하라는 지시도 덧붙였다. 이는 해외에서 전개되는 문화예술 관련 업무의 효율성을 개선하겠다는 의지로 풀이된다”고 말했다.