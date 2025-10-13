17~18일 이틀 간 광양공설운동장서

[헤럴드경제=박대성 기자] 올해로 5회 째인 광양 K-POP 페스티벌이 오는 17~18일 광양읍 공설운동장 일원에서 전국청소년댄스경연대회와 함께 화려한 막을 올린다.

이번 페스티벌은 아이돌, 발라드 등 최정상급 아티스트들이 선보이는 K-팝 무대와 참여형 프로그램 등으로 꾸며져 광양의 새로운 관광 브랜드로 자리매김할 전망이다.

첫날인 17일 경서, 아홉, 우디, 트리플에스, 헤이즈 등 젊은 세대들에게 꾸준히 사랑을 받는 아이돌과 댄스 뮤지션들이 출연해 페스티벌의 분위기를 뜨겁게 달군다.

18일에는 1부와 2부로 나뉘어 세대와 장르를 아우르는 다채로운 무대로 가을밤 잊지 못할 감동과 즐거움을 선사한다.

1부는 어반자카파와 웬디, W3WAY와 솜이 깊은 울림으로 가을밤 정취를 물들이고, 2부에서는 박군과 지원이가 흥겨운 트로트로 전 세대가 즐기는 공감형 콘서트를 완성한다.

이에 앞서 오후 4시 30분부터는 전국 청소년 댄스 경연대회 본선이 주무대에서 화려한 기량을 뽐낸다.

예선을 통과한 10개 본선 진출팀이 완벽한 팀워크와 열정적인 퍼포먼스로 실력을 겨루며, 수상팀은 곧바로 식전 공연 무대에 올라 현장의 열기를 이어갈 예정이다.

공연은 양일 모두 오후 7시부터 약 2시간가량 진행되며, 관람객 입장은 오후 3시 30분부터 정문·가문·라문 3곳의 출입구를 통해 가능하다.

이번 페스티벌은 전석 무료입장으로, 사전 예매분은 이미 매진되어 전국적인 관심과 높은 기대감을 입증했다.

시는 미처 예매하지 못한 관람객을 위해 행사 양일 오전 10시부터 현장에서 당일 입장권을 선착순으로 배부할 예정이다.

광양시청 이현주 관광과장은 “체험형 축제를 위해 푸드트럭, K-POP 포토존, 매돌이체험존 등을 운영하고, 관광지·먹거리·숙박 연계 할인 행사도 함께 진행한다”면서 “관람객 안전과 교통 혼잡을 최소화하기 위해 경찰서와 소방서 등 관계기관과 유기적 협조 체계를 강화할 방침”이라고 말했다.