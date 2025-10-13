미일 이면합의 여부에는 “日, 확인요청에 답 안해”

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 미국 측의 요구대로 3500억달러를 현금으로 지불하는 방안에 대해 “감당하기 어렵다”는 입장을 밝혔다.

구 부총리는 13일 국회에서 열린 국회 기획재정위원회 국정감사에서 이같이 말했다.

그는 “우리 외환 사정에 대해 지난번에 베선트 장관을 충분히 설득했다”면서 “베센트 장관에게서 우리 외환시장 상황을 이해하고 내부적으로 논의를 하겠다는 답변은 받았다”고 설명했다.

이어 미국과 관세 협상 결론을 빨리 내릴 필요가 있다며 오는 15일 스콧 베선트 미국 재무부 장관과의 회담 일정을 조율 중이라고 말했다.

일본이 5500억달러를 투자하기로 했지만 실제 투자액은 1~2%이고 나머지는 대출이나 대출 보증이라는 일본 경제재생상 발언 이후 우리 측 대응을 묻는 질의에는 “관계부처에서 일본 카운터파트와 알아보고 있는데 일본에서는 공식적으로는 우리에게 지금 답을 안 하는 상황”이라고 말했다.

그러면서 ‘이재명 대통령과 이시바 시게루 총리 간 셔틀 외교에도 논의된 사안이 없느냐’고 재차 묻자 “네 없었다”고 답했다.

구 부총리는 “일본이 어떻게 했던 상관 없이 우리는 국익 관점, 한국의 국내 사정, 실용 측면에서 외환시장에 미치는 영향을 종합적으로 해서 미국과 얘기하고 있다”고 덧붙였다.