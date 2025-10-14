- 글로벌 아동 출판사 스콜라스틱 원서와 원어민 화상 관리 서비스 결합

교원 빨간펜은 글로벌 아동 출판사 스콜라스틱과 협력을 통해 ‘도요새잉글리시 리딩브릿지’를 이달 정식 출시한다고 밝혔다.

이번 프로그램은 스콜라스틱의 대표 원서와 주 1회 원어민(필리핀) 화상 관리 서비스가 결합된 온·오프 융합형 영어 문해력 학습 상품으로 아이들의 읽기와 말하기 능력을 동시에 강화할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 프로그램에는 스콜라스틱이 100여 년간 축적한 교육 노하우가 담긴 Forward Phonics와 EMS Readers가 포함되며 해당 원서는 교원 빨간펜에 독점 제공된다.

Forward Phonics는 총 3단계로 알파벳 음가, 사이트워드, 단모음·장모음, 블렌드까지 기초 파닉스를 체계적으로 학습할 수 있도록 구성됐다. EMS Readers는 총 26단계 레벨 기반으로 영어·수학·과학 등 STEM 융합 리딩을 지원해 균형 잡힌 언어 학습과 사고력 확장을 함께 돕는다. Forward Phonics와 EMS Readers 총 196편의 스토리를 ‘도요새잉글리시 리딩브릿지’로 학습할 수 있다.

스콜라스틱 원서는 전 세계 아동들이 실제 생활에서 사용하는 어센틱 영어 표현을 담고 있어 학습한 내용을 즉시 활용할 수 있으며, 100여 개국에서 축적된 경험을 바탕으로 문화적 다양성과 장르적 다양성을 반영해 글로벌 감각과 열린 사고를 함께 기를 수 있도록 한다.

또한 독서 활동 이후 원서 기반 화상 수업을 연계해 말하기 자신감을 높이고, 듣기와 쓰기 학습으로 확장할 수 있도록 했다. 주 1회 진행되는 원어민(필리핀) 교사 화상 수업을 통해 아이들은 읽기뿐 아니라 영어 전 영역에서 문해력 기반의 실질적 성장 경험을 쌓을 수 있다.

교원 빨간펜 관계자는 “도요새잉글리시 리딩브릿지는 단순한 원서 리딩 프로그램을 넘어서, 아이들이 글로벌 감각을 키우고 영어 문해력 기반의 자신감을 기를 수 있는 토대가 될 것”이라고 말했다.

스콜라스틱 관계자 역시 “한국 아이들이 스콜라스틱 원서를 통해 세계적인 리딩 문화를 경험하게 되어 기쁘게 생각하며, 교원과 함께하는 이번 협력은 문해력 성장의 새로운 전환점이 될 것”이라고 밝혔다.

도요새잉글리시 리딩브릿지는 2025년 10월 출시되며, 오는 11월에는 코엑스에서 열리는 서울 국제 유아교육전에도 선보인다.

한편 스콜라스틱은 1920년 미국 뉴욕에서 설립된 세계 최대 아동·청소년 출판사로, 해리포터, 헝거게임, 도그맨 등 세계적인 베스트셀러를 출판했으며 현재 전 세계 160여 개국에 도서를 유통하고 있다.