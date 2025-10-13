31일까지 ‘다함께 페스타’ 기간 판매 가입금액 10만원 기준 보험료 4680원

[헤럴드경제=박성준 기자] ABL생명은 오는 31일까지 진행되는 우리금융그룹의 ‘우리금융 다함께 페스타’ 기간 깁스 치료를 보장하는 ‘(무)우리WON하는깁스보험’을 한정 출시한다고 13일 밝혔다.

이번 깁스보험은 일상 속 갑작스러운 재해나 질병으로 인한 깁스 치료비를 보장하는 인터넷 전용 미니보험이다. 가입 고객이 갑작스러운 깁스 치료를 받게 될 경우 가입금액의 100%를 지급하며, 합리적인 보험료로 실속 있는 보장을 제공한다. 단, 부목 치료는 보장 대상에서 제외된다.

보험료는 나이·성별에 관계없이 누구나 동일한 조건으로, 가입금액 10만원 기준 4680원을 한 번만 내면 된다. 기간은 1년이며, 만 19세부터 최대 70세까지 가입 가능하다.

이와 함께 ABL생명은 5대 암 진단 시 1000만원을 보장하는 ‘(무)우리WON하는5대미니암보험’과 주계약만으로 다양한 치과 치료를 보장하는 ‘(무)우리WON하는치아보험(갱신형)’도 같은 날 개정 출시했다. 이들 상품은 모두 인터넷 전용 상품보험으로 ABL생명 인터넷보험 홈페이지와 모바일 앱에서 가입할 수 있다.

ABL생명 관계자는 “깁스보험은 겨울철 스포츠 활동과 가벼운 실속 보험이 필요하다고 느끼는 고객을 위해 꼭 필요할 때 실질적인 도움을 줄 수 있는 생활 밀착형 미니보험”이라면서 “앞으로도 고객 맞춤 보험 상품을 출시해 고객의 더 나은 삶을 지원하는 생명보험사로 자리매김할 것”이라고 말했다.