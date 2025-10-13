국산 농축산물 연매출액, 가락시장의 30% 육박 송옥주 의원 “독과점 강화시 생산자·소비자 피해”

[헤럴드경제=강승연 기자] 매년 2조원에 육박하는 국산 농축산물을 판매해 온 홈플러스의 청산 위기에 대책 마련이 시급하다는 지적이 나왔다.

13일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 송옥주 더불어민주당 의원이 홈플러스로부터 받은 자료에 따르면 지난해 홈플러스의 오프라인 매출액은 4조9990억원, 온라인 매출규모는 1조3883억원으로 집계됐다.

특히 농산물 1조2,470억원, 축산·수산 1조2,693조원, 계란·낙농품·밀키트와 같은 신선가공식품은 5537억원 등 농식품 매출액은 3조700억원에 이른다.

이 가운데 국산 농축산물 매출액은 1조8813억원이었다. 지난해 가락시장 거래액(6조2422억원)의 30%에 달한다. 농협경제지주, 대구축협, 수협중앙회 등과도 연간 3000억원가량 거래했다.

홈플러스는 농·축협, 농업법인 등과 산지 직거래를 통해서 국산 농축산물을 조달하고 있어 청산될 경우 산지 농축산물 유통시장에 직접적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

송 의원은 “홈플러스가 청산되면 이마트와 롯데마트가 상권 중복 등으로 인해 공백을 메우기 위해 매장을 늘리는 일은 불가능하다”며 “결국 가락시장으로 물량이 집중되거나, 대도시 오프라인 소매유통시장의 독과점화를 부추겨 농업인과 소비자 모두에게 부정적인 영향을 미칠 가능성이 크다”고 우려했다.

송 의원은 “정부와 농협이 협력해서 ‘포스트 홈플러스’ 대책을 세워야 한다”면서 “지역 농협들이 조합공동법인을 구성해서 해당 권역을 벗어나 국내 농축산물의 80%가량이 팔리는 수도권에 판매장을 자유로이 설립할 수 있도록 영업제한 규제를 완화할 필요가 있다”고 강조했다.

그러면서 “산지 시장점유율은 60%에 달하는 반면, 대도시 시장점유율은 13%에 머물러 있는 농협의 수도권 대도시 판매사업을 확대할 수 있는 현실적이고 적극적인 대안이 필요하다”고 지적했다.