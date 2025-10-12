[헤럴드경제=민성기 기자] 태국의 한 사업가가 결혼한 아들의 내연녀 뺨을 때리는 이들에게 돈을 주겠다는 공지를 올려 눈길을 끌고 있다.

12일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 태국 남부 지방의 ‘두리안 거물’로 불리는 농장주 아논 롯통(65)은 최근 페이스북에 “내 아들 내연녀의 뺨을 최소 10대 이상 때리는 누구에게든 3만바트(약 130만원)를 주겠다”는 글을 올렸다.

아논의 아들 차이는 결혼해 아이까지 있었으나 같은 회사 직원이었던 내연녀에게 빠져 가정에 소홀했으며, 심지어 아내에게 총까지 겨누며 집을 떠나라고 협박한 것으로 알려졌다.

아논은 페이스북에 올린 게시글을 통해 “폭행으로 인한 경찰 벌금까지 책임지겠다”며 “죄 없는 며느리를 보호하고 정의를 찾으며 아들이 불륜을 끝내도록 만들기 위해 이 글을 올렸다”고 밝혔다.

태국 형법상 단순 폭행은 최대 2년의 징역형이나 4만 밧(약 175만원) 이하의 벌금형에 처해질 수 있다. 그는 이 같은 법적 처벌까지 감수할 준비가 돼 있다고 강조했다.

하지만 이 글을 놓고 폭력을 조장한다는 비판이 일자, 아논은 결국 게시물을 삭제했다. 그는 “많은 분들이 폭력으로 문제를 해결하는 것이 나쁜 선례가 될 수 있다고 조언해 취소하기로 결정했다”며 대신 아들과 인연을 끊겠다고 밝혔다.

그는 아들 명의로 해둔 모든 자산을 회수하겠다며 “변호사를 통해 자산을 회수해 손녀에게 이전하겠다. 아들을 용서하고 놓아주겠다”고 했다.