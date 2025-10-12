광주서 15∼16일 AI 학술대회 ‘AICON’ 개최

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시는 인공지능산업융합사업단과 함께 오는 15∼16일 광주 김대중컨벤션센터에서 세계적 인공지능(AI) 학술대회인 ‘글로벌 AI 콘퍼런스(AICON) 광주 2025’를 개최한다.

개막식은 광주의 인공지능 미래 비전을 담은 오프닝 영상으로 시작해 강기정 시장의 환영사, 오상진 인공지능산업융합사업단장의 개회사, AI 작곡과 피아노 협연 공연 등이 이어진다.

광주시와 인공지능기업 10곳은 15일 ‘광주형 인공지능 비즈니스 업무협약’을 체결한다.

콘퍼런스의 기조·특별강연은 국내·외 인공지능 분야 최고의 라인업으로 구성됐다.

인공지능 국내 최고의 권위자로 알려진 김진형 한국과학기술원(KAIST) 명예교수가 ‘국내 AI 산업 육성 정책과 현황’을, 런던정치경제대학(LSE) 유영진 교수가 ‘생태계로서의 AI’에 대해 기조 강연한다.

특별강연에는 오상진 인공지능산업융합사업단장과 중국 인공지능 분야의 명문대학인 베이징우전대학교 차오 위안위안 교수, 레오 지앙 싱가포르 그라운드(Ground) AI 최고경영자(CEO)가 한국·중국·싱가포르의 인공지능 정책과 산업 동향을 소개한다.

특별좌담회에서는 광주시가 추진하는 ‘모두의 AI’ 프로젝트 실현 방안을 모색하고 국가AI컴퓨팅센터 유치, AX 실증밸리의 성공적인 추진 전략 등을 논의한다.

콘퍼런스와 연계해 15∼17일 AI 혁신기술 전시회인 ‘AI 테크플러스(TECH+) 2025’도 열린다.