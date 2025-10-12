[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시가 시민들에게 창의력과 손재주를 키우는 소중한 기회를 마련한다.

안동공예문화전시관이 주최하고 안동시가 후원하는 ‘2025 가족과 함께하는 공예한마당’ 행사가 시민들에게 공예의 아름다움과 친근한 경험을 선사하기 위해 준비에 한창이다.

이번 행사는 안동 시민들이 가까운 곳에서 수준 높은 공예 작품을 접하고 직접 체험할 수 있도록 기획되어 기대를 모으고 있다.

행사는 11일부터 26일까지 매주 주말, 안동공예문화전시관 앞마당(안동시 석주로 245)에서 열린다.

특히 어린이들(초등 6학년생까지)을 대상으로 무료 공예 체험과 경연대회가 진행되어 눈길을 끈다.

어린이들은 가족과 함께 금속, 목공, 섬유, 한지, 도자기공예 등 다양한 분야에서 직접 작품을 만들며 솜씨를 겨룰 수 있다. 더욱이, 매주 다른 분야의 우수 참가자는 수상의 영광까지 안게 된다.

‘2025 가족과 함께하는 공예한마당’은 안동의 공예 문화를 경험하고 ‘나만의 작품’을 만들며 소중한 시간을 보낼 수 있는 더할 나위 없는 기회다.

참여자들은 직접 손으로 작품을 만들며 공예의 창조적인 과정과 즐거움을 온몸으로 체감하게 될 것이다.

모든 체험은 무료로 제공되며, 안동 공예작가들의 다양하고 수준 높은 체험 활동이 시민들에게 즐거움을 선사할 예정이다.

안동시 관계자는 “이번 행사는 시민이 일상 속에서 공예의 아름다움과 가치를 직접 느낄 수 있는 소중한 기회”라며, “특히 어린이들이 가족과 함께 다양한 공예 분야에 참여하며 창의력과 손재주를 키울 수 있는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다”고 전했다.