29일 0시~11월 1일 오후 4시까지… 화물·특수차량 전면 금지 경북경찰 “교통 혼잡 불가피… 시민 협조 당부”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북경찰청은 오는 29일 0시부터 11월 1일 오후 4시까지 열리는 APEC 정상회의 기간 동안 경주시 보문단지와 인근 주요 도로 구간에 대해 일반 차량의 통행을 제한한다고 12일 밝혔다.

이번 조치는 행사 기간 정상단 차량 이동에 따른 교통 혼잡을 예방하기 위한 것으로, 경주TG~배반네거리~구황교네거리~보문교삼거리~보문단지로 이어지는 서라벌대로·산업로·경감로·보문로 등 주요 노선이 일시적으로 통제된다.

특히 포항방면(북경주IC~용강네거리), 울산방면(남경주IC~배반네거리), 내남교차로~나정교사거리 등 경주를 남북으로 잇는 간선도로에서는 2.5t 이상 화물차량과 덤프트럭, 도로보수트럭 등 총중량 10톤 이상 특수차량의 통행이 전면 금지된다.

경찰은 행사 기간 동안 우회로를 사전에 확인하고, 대형 차량 운행을 자제해 줄 것을 운전자들에게 당부했다.

경북경찰은 또 나정교사거리, 배반네거리, 구황교네거리, 보문삼거리 등 주요 교차로와 단일로 222개소에 교통경찰을 배치해 실시간으로 통제 및 우회 조치를 실시할 예정이다.

경찰 관계자는 “행사장 주변 도로의 일시적 정체는 불가피하지만, 안전하고 원활한 교통 흐름을 위해 경찰력을 집중하겠다”고 밝혔다.

경북경찰청 관계자는 “보문단지 일원과 경주TG~구황교네거리 구간의 교통 혼잡이 예상되지만, 성공적인 APEC 정상회의를 위해 시민들의 적극적인 협조가 필요하다”며 “경상북도에서 제공하는 셔틀버스 등 대중교통을 이용하고, 차량 자율 2부제에도 적극 동참해 줄 것”을 당부했다.