풀만 무성하던 경관녹지 재정비, ‘2025년도 주민참여예산사업’ 선정돼 추진 관목·초화류 식재, 벤치·퍼걸러 설치, 자전거보관대 확충, 보도블록 교체 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 잡풀이 우거져 방치돼 있던 양명초등학교 후문 옆 공간을 지역 주민들의 휴식 공간으로 새롭게 정비했다.

이 사업은 양명초 학생들과 학부모, 교직원, 인근 주민들이 ‘풀만 무성한 녹지대를 등하굣길 쉼터로 만들어 달라’고 제안하면서 시작됐다.

해당 부지는 양명초등학교와 목동10단지 사이(신정동 310-5)에 위치한 경관녹지(면적 803㎡)로, 정비 이전에는 나무와 잡초가 뒤엉켜 통행이 불편하고 미관상으로도 좋지 못했다.

이에 구는 해당 녹지대 정비사업을 ‘2025년도 주민참여예산사업’으로 반영해 올해 초 설계와 의견수렴을 거쳤으며, 지난 7월부터 공사를 시작해 두 달여 간의 정비 끝에 최근 새단장을 마쳤다.

새롭게 조성된 쉼터에는 산딸나무, 문그로우 등 수목 705주와 초화류 3130본이 식재돼 사계절 변화를 느낄 수 있는 작은 정원 형태를 갖췄다.

또, 아이들과 어르신들도 잠시 쉬어가며 힐링할 수 있도록 벤치, 퍼걸러 등 편의시설을 설치, 주변에는 조명을 더해 야간에도 안전하게 이용할 수 있도록 했다.

아울러 자전거 통학생이 많은 특성을 고려해 낡고 협소했던 자전거보관대를 확충, 후문 앞 노후 보도블록을 미끄럼 방지 기능이 있는 논슬립 블록으로 교체해 보행 안전성도 높였다.

구 관계자는 “이번 정비로 학교 후문 주변이 한층 밝고 개방적인 공간으로 바뀌었을 뿐 아니라, 등하굣길에 아이들을 기다리는 학부모나 인근 신트리공원으로 오가는 주민들이 잠시 머물러 쉴 수 있는 공간이 생겨 주민들의 반응도 긍정적”이라고 설명했다.

구는 지난 2023년부터 현재까지 지역 내 노후된 녹지, 공원, 걷고싶은 거리 등에 미니 정원 185개 조성을 완료하는 등 생활밀착형 ‘정원도시 양천’ 구현에 힘쓰고 있다.

이기재 양천구청장은 “학교 옆 방치돼 있던 공간을 주민 누구나 쉬어갈 수 있는 작고 예쁜 정원으로 새롭게 조성했다”며 “앞으로도 주민의 일상 가까이에서 체감할 수 있는 생활환경 개선사업을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.