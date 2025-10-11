[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]남영양농협은 지난 3일 영양군 농업근로자 기숙사에서 라오스 출신 공공형 계절근로자 30명과 지역주민이 함께하는‘추석맞이 전통음식 나누기’ 행사를 진행했다.

이번 행사는 남영양농협이 위탁 운영하는 영양군농업근로자 기숙사에서 공공형 외국인 계절근로자 프로그램에 참여중인 라오스 출신 근로자들이 함께했다.

이들은 한국의 대표 명절인 추석을 맞아 지역 주민들과 전통 음식인 송편 및 시루떡 등을 나눠 먹으며 한국문화를 이해하고 상호 소통하는 뜻깊은 자리가 됐다.

박명술 남영양농협 조합장은 “앞으로도 한국어 및 예절 교육, 지역 문화 탐방 등 다양한 프로그램을 통해 지역사회와 외국인 근로자 모두가 상생할 수 있도록 교류의 장을 지속해 나가겠다”고 밝혔다

오도창 영양군수는 “명절에도 지역 농촌을 위해 궂은 날씨에도 묵묵히 일하는 외국인 계절근로자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “군은 지역농협과 지속적으로 협력해 외국인 근로자분들이 안정적으로 생활할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.