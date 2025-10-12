배출권 총량 축소·예비분 급증에 기업 몫 급감 EU보다 가파른 BM 강화·유상할당 확대도 쟁점 “속도보다 방법” 정부에 현실적 보완·조정 요구

[헤럴드경제=고은결 기자] 정부가 최근 배출권 제도 강화 방안을 공개한 이후 산업계 전반으로 ‘규제 폭탄’이 될 수 있다는 우려가 지속되고 있다. 감축 인프라는 충분하지 않은 상황에서 규제만 앞서간다는 지적이다.

특히 정유·석유화학·철강업계는 배출권 총량 축소와 전기요금 인상, 고가의 배출권 구매 부담이 한꺼번에 겹치며 오히려 감축 유인은 사라지고 원가 부담만 커질 위기에 몰렸다. 주요 제조업체들은 “기후위기 대응의 명분은 이해하지만, 현실을 외면한 강화책은 산업 고사로 이어질 수 있다”고 토로하고 있다.

안정화 내세워 기업 몫 줄여…산업 부문 부담 ↑

12일 산업계에 따르면 기후에너지환경부는 지난달 30일 ‘제4차 계획기간(2026~2030년) 국가 온실가스 배출권 할당계획안’ 2차 설명회를 열었다.

발표안에는 시장 안정화를 명목으로 예비분을 기존 대비 7배가량 확대해 1억톤 이상으로 설정하는 안이 포함된 것으로 알려졌다. 그만큼 기업들이 미리 배정받는 사전할당량은 줄게 되는 셈이다. 특히 발전 부문과 산업 부문 간 예비분 배분 비율을 1대 9로 설정해, 배출허용총량 배분 비중은 3대 7이라는 기준과 비교할 때 상대적으로 산업 부문 부담이 치우쳤다는 비판이 나온다.

정부는 산업 부문이 잉여 배출권을 과도하게 보유해 조정이 필요하다는 입장이다. 그러나 예비분 산정 근거가 ‘3기 잉여량 고려’라는 모호한 표현에 설득력이 부족하다는 게 산업계의 시각이다.

배출허용총량 설정 방식도 논란이다. 계획안은 국가온실가스감축목표(NDC)보다 더 가파른 ‘선형 감축경로’를 택했다. 이 방식은 2030년 목표 총량은 동일하더라도 중간 단계에서의 부담이 훨씬 크다. NDC 감축 경로에 맞춰 투자 계획을 세워온 기업들은 예정보다 빠른 속도로 배출을 줄여야 하는 이중고에 직면할 수 있다.

실행 기반도 없는 CCUS 감축량 선반영 구상

또한 정부는 이번 계획안에 탄소포집·활용·저장(CCUS) 감축량 1120만톤을 배출권 총량에 포함하겠다는 방안을 담은 것으로 전해진다. 이는 향후 CCUS 사업으로 감축될 것으로 예상되는 양을 미리 차감해 기업에 배분할 배출권을 줄이겠다는 뜻이인데, 아직 CCUS 실행 기반조차 미진한 상황에서 기업 부담만 더 늘고 있다는 분석이 나온다.

이 밖에 BM(벤치마크) 계수 강화도 쟁점이다. BM은 효율이 높은 기업을 기준으로 다른 기업의 배출권 할당량을 정하는 방식인데, 한국은 2022~2024년 최신 데이터를 반영해 상위 20% 수준까지 감축을 요구했다.

반면 EU는 2007~2017년의 장기 데이터를 기반으로 상위 10% 수준을 목표로 설정, 기업들이 기술 개선 여지를 두고 점진적으로 감축할 수 있게 했다. EU는 예측가능성을 주지만, 한국은 졸속으로 급격한 감축만 강요한다는 불만이 나오는 배경이다.

“산업 진흥한다더니 제조업 경쟁력만 깎일 판”

또 다른 핵심은 유상할당(돈을 주고 구매하는 배출권 비율) 확대와 과징금 상한 폐지다. 기업들이 무료로 받던 배출권의 비중이 줄고, 초과 배출 시 부담해야 할 과징금 상한이 없어지면 전력요금 인상과 원가 부담 가중이 불가피하다.

이와 관련 산업계는 “녹색전환이 산업 진흥으로 이어질 것”이라는 정부 주장과 달리, 실제로는 제조업 경쟁력을 스스로 깎아내리는 조치라고 평가한다. 실제 태양광 보조금과 설치 의무화 정책은 국내 시장을 값싼 중국산 제품이 장악하게 만들었고, 전기버스 보급 정책 역시 중국산 전기버스 확산만 부추겨 국내 자동차 업계의 부담을 키웠다는 것이 업계의 시각이다.

국내 한 기업 관계자는 “기후위기 대응은 필요하지만, 속도가 아니라 방법이 중요하다”며 “시장안정화 예비분 설정 근거를 투명하게 공개하고, EU형 BM 기준과 현실적 감축 속도를 적용해야 국내 산업 경쟁력을 지킬 수 있다”고 강조했다.