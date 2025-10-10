국민 패널 모집…“목소리 귀 기울이겠다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 오는 14일 “‘지역상권 활성화와 소비쿠폰’을 주제로 ‘디지털토크 라이브’를 개최한다”고 10일 밝혔다.

이 대통령은 이날 페이스북에 올린 ‘현장의 목소리를 들려주실 국민 패널을 모십니다’란 제목의 글에서 “대통령실이 국민의 생생한 목소리를 정책에 담아내기 위한 소통의 장, ‘디지털토크 라이브’를 개최한다”고 했다.

이 대통령은 “우리 동네 골목상권에 활력을 불어넣을 방안과 소비쿠폰이 지역 경제에 미친 영향에 대해, 국민 여러분의 진솔한 경험과 함께 지혜를 구한다”며 “현장에서 느낀 정책의 효과, 아쉬웠던 점, 그리고 더 나은 내일을 위한 제언까지, 여러분의 소중한 목소리가 대한민국 정책의 길잡이가 된다”고 말했다.

오는 14일 오후 2시에 진행되는 ‘국민의 목소리, 정책이 되다’ 디지털토크 라이브는 서울시 일대에서 진행된다. 참여 대상은 소상공인 및 자영업자, 소비쿠폰 사용 경험이 있는 국민 누구나 해당한다.

대통령실은 이날부터 11일 오후 6시까지 링크를 통해 참가 신청을 받고, 다음 주 13일 결과를 통보할 예정이다.

이 대통령은 “대통령실은 언제나 국민 여러분의 목소리에 귀 기울이겠다”면서 “정책의 주인공이신 국민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 했다.