[헤럴드경제=김용훈 기자] 국가데이터처가 네덜란드 헤이그에서 열린 제65차 국제통계기구 세계통계대회(ISI World Statistics Congress)에 참석해 주요 추진 정책과 통계혁신 사례를 소개했다고 10일 밝혔다.

세계통계대회는 각국 정부, 국제기구, 통계전문가들이 모여 통계 발전 방향을 논의하는 국제행사로, 1887년부터 2년마다 열리고 있다.

국가데이터처는 이번 대회에서 통계청에서 국무총리 소속 ‘처’로 승격된 사실을 참석자들에게 알리고, 데이터 기반 행정혁신을 위한 주요 정책 사례를 발표했다. 주요 내용은 ▷인공지능(AI) 메타데이터 전략 ▷통계데이터 융복합 기능 강화를 위한 통계등록부 구축 ▷인구소멸지역 지원을 위한 생활 인구통계 개발 등이다.

국가데이터처 관계자는 “데이터 기반 정책결정과 행정혁신을 추진하는 한국의 경험이 국제사회에 의미 있는 참고가 될 것”이라고 말했다.

한편 제66차 세계통계대회는 오는 2027년 부산에서 열릴 예정이다. 한국에서 열리는 세계통계대회는 2001년 서울 개최 이후 26년 만이다.