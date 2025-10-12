알리바바 합작법인 산하 첫 할인 행사

[헤럴드경제=정석준 기자] G마켓과 옥션이 오는 24일까지 연중 최대 쇼핑축제 ‘11월 빅스마일데이’를 함께 할 셀러를 모집한다.

이번 빅스마일데이는 신세계그룹과 알리바바 인터내셔널이 만든 조인트벤처(JV) 산하에서 진행하는 첫 행사다. 올해 행사는 내달 1일부터 11일까지 총 11일간 진행할 예정이다.

할인 부담을 없애고, 광고 혜택을 강화하는 등 참여 셀러에 대한 지원 규모도 늘렸다. 셀러의 적극적인 참여를 유도해 상품 구색은 넓히면서, 가격경쟁력까지 확보하기 위한 것이라고 회사 측은 설명했다.

G마켓은 이번 빅스마일데이에 할인쿠폰 비용을 전액 부담한다. 기존 행사에서 참여 셀러가 공동 부담하던 할인분담금을 완전히 없앴다. 행사 참여에 따른 비용 부담을 덜고, 상품 경쟁력과 판촉에만 오롯이 집중할 수 있도록 재설계한 것이다.

참여 셀러를 위한 광고비 혜택도 확대한다. ‘파워클릭 광고’, ‘AI매출업 매출 성장 지원’ 등 광고상품 참여 시 판매예치금의 30%(최대 10만원)를 돌려준다. 일정 기간 광고 이력이 없는 셀러에게는 최대 30만원의 e머니를 추가 제공한다.

빅스마일데이는 G마켓의 판매관리사이트(ESM PLUS)에 정상 연동된(9월30일 기준) G마켓, 옥션 판매자라면 누구나 신청할 수 있다. 참여 기준가 조건을 충족한 상품은 행사에 자동 참여 된다.

빅스마일데이는 G마켓과 옥션이 매년 5월과 11월 두 차례 진행하는 온라인 최대 규모의 쇼핑 행사다. 2017년 11월부터 2025년 5월까지 4억개 이상의 누적 판매량을 기록했다. 회차별로는 평균 3만여 셀러가 참여했다.

이민규 G마켓 영업본부장은 “조인트벤처 산하에서 처음 선보이는 빅스마일데이인 만큼, 그 어느 때보다 셀러와 구매고객의 기대치가 높은 상황”이라며 “참여 셀러와 구매고객 모두 역대급 혜택을 가져갈 수 있도록 준비하고 있다”고 말했다.