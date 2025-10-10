13일 출석요구서 보낼 계획 다음주 중 소환 예정 ‘VIP 격노설’ 증언 다수 확보

[헤럴드경제=안세연 기자] 고(故) 채수근 상병 순직 사건을 둘러싼 의혹을 수사 중인 이명현 특별검사팀이 다음 주 윤석열 전 대통령에 대한 대면 조사를 시도한다.

10일 법조계에 따르면 순직해병 특검은 오는 13일 윤 전 대통령 측에 피의자 신분으로 조사받을 것을 요청하는 출석요구서를 보낼 계획이다. 특검은 다음 주 중 조사가 이뤄지도록 하겠다는 방침이다.

특검은 채상병 순직 사건을 조사한 해병대 수사단에 윤 전 대통령이 외압을 행사한 것은 아닌지 의심하고 있다.

박정훈 대령이 이끌던 해병대 수사단은 임성근 전 해병대 1사단장을 업무상과실치사 혐의자로 특정한 조사 기록을 경찰로 이첩하려 했다. 그런데 돌연 이종섭 전 국방부 장관이 이첩을 보류하도록 지시했다.

당시 윤 전 대통령은 2022년 7월 31일 국가안보실 참모 회의를 진행했다. 임 전 사단장 관련 해병대 수사단의 조사 기록을 보고받은 뒤 이 전 장관에게 “이런 일로 처벌하면 누가 사단장을 할 수 있겠느냐”라고 크게 화를 냈다는 의혹을 받고있다. 이른바 ‘VIP 격노설’이다.

특검은 당시 회의에 참석한 인사들로부터 윤 전 대통령이 실제 화를 냈다는 증언을 다수 확보한 상태다.

특검은 이 전 장관을 여러 차례 소환한 데 이어 의혹의 정점에 선 윤 전 대통령 조사의 초읽기에 들어갔다.

다만 그동안 윤 전 대통령이 내란특검과 김건희특검 등의 조사에 연이어 불응한 만큼 대면 조사가 성사되지 않을 가능성도 있다.

해병 특검이 윤 전 대통령 소환 방침을 밝힌 건 지난 7월 2일 출범한 지 세 달 만이다. 그동안 해병 특검은 이종섭 전 국방부 장관, 김계환 전 해병대 사령관 등을 조사하면서 의혹 정점인 윤 전 대통령의 혐의를 다져왔다.

순직해병 특검팀은 오는 12일엔 이원모 대통령실 인사비서관을 재차 소환해 호주 대사 임명과 관련해 추가 조사할 계획이다.