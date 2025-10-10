[헤럴드경제=김보영 기자] 코로나 백신 접종이 일부 암 발병과 연관성을 보인다는 국내 연구가 국제학술지 ‘네이처’의 자매지에 게재돼 들썩이고 있다. 다만 의료계 일각에서는 이 연구가 코로나 백신과 암 발병의 연관성만을 제시했을 뿐, 인과관계를 입증한 것은 아니라며 과잉 해석을 경계하고 있다.

10일 의료계에 따르면 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수 연구팀은 지난달 26일 국제학술지 ‘바이오마커 리서치’에 “코로나19 백신 접종이 암 발생 위험 증가와 관련 있다”는 내용의 논문을 발표했다. 이 저널은 네이처의 자매 학술지로, 주로 암 생물학과 분자 수준의 질병 연구를 다룬다.

연구팀은 국민건강보험 데이터베이스를 바탕으로 2021~2023년 사이 840만7849명을 대상으로 조사했다. 이들은 코로나 백신 접종 여부에 따라 두 그룹으로 나누고 ‘다변량 콕스 비례 위험 모델’을 이용해 접종 1년 후의 암의 누적 발생률을 추정했다.

그 결과 코로나 백신 접종은 갑상선암, 위암, 대장암, 폐암, 유방암, 전립선암 등 6개 암의 발병 위험 증가와 유의한 연관성을 보였다. 유방암의 경우 최소 20%, 전립선암은 최대 68% 암 진단 위험이 증가한 것으로 분석됐다.

백신 유형별로는 cDNA 백신(얀센)이 갑상선암, 위암, 대장암, 폐암, 전립선암의 위험 증가와 관련 있었고, mRNA 백신(화이자·모더나)은 갑상선암, 대장암, 폐암, 유방암 위험 증가와 관련성을 보였다. 두 종류를 번갈아 맞는 ‘이종 접종’은 갑상선과 유방암 위험이 높게 나타났다.

연구진은 “코로나19 백신 접종과 암 발생 사이에 연관성이 관찰됐지만, 이는 인과관계를 확정적으로 입증하는 것은 아니다”라고 밝혔다.

의료계 “많은 한계 있는 연구…통계적 착시일 수도”

다만 일부 전문가들은 이번 연구 결과를 ‘백신이 암을 유발한다’고 받아들이는 것은 통계적 착시일 수 있다고 지적했다.

정재훈 고려대 예방의학과 교수는 지난 1일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 이 논문을 언급하며 “많은 한계가 있고, 잘못된 오해를 불러올 수 있는 연구”라고 설명했다.

정 교수에 따르면 연구에서 백신 접종군은 기존 암 병력자를 제외했지만 비접종군은 이에 대한 언급이 없었다. 이 때문에 이미 암을 앓거나 과거력이 있는 환자가 비접종군에 포함됐을 가능성이 있다는 것이다.

그는 “연구 내용을 보면 백신 접종 후 1개월 이내부터 암 발생률 격차가 두 배 가까이 벌어진다”며 “암은 한 달 만에 갑자기 생겨나지 않기 때문에 백신 접종으로 암 발생 위험이 증가했다고 보기 어렵다”고 지적했다. 오히려 백신 접종군이 여러 이유로 병원을 자주 찾으면서 암을 조기 발견했을 가능성이 있다는 주장이다.

정 교수는 “2020~2021년 팬데믹 초기엔 많은 사람이 병원 방문을 미루다가, 2021년 이후 백신 접종과 동시에 미뤄왔던 검진이 재개됐다”며 “이 시기 일시적으로 암 진단이 급증했을 수 있으며, 백신 때문인 것처럼 보이는 통계적 착시를 유발했을 수 있다”고 말했다.

이 외에 △건강에 관심 있는 고소득층 비율이 백신 접종군에서 높은 점 △암 발병 인자인 흡연‧음주‧체질량지수(BMI)‧암 가족력이 분석에서 누락된 점 △암 잠복기(5~10년) 고려 시 추적기간(1년)이 짧은 점도 연구의 한계로 지적됐다.

이재갑 한림대성심병원 감염내과 교수는 “통계 설정에서 놓치고 있는 부분이 많아 코로나19 백신 접종과 암 발병 위험 간의 인과관계가 있다고 볼 수 없다”고 선을 그었다.

해외 전문가들도 유사한 의견을 보이고 있다. 존스홉킨스대 병리학 교수 벤자민 메이저는 “암은 단기간에 발생하지 않는다. 돌연변이 축적과 세포 증식에는 시간이 필요하다”며 “이번 연구는 암의 발생이 아닌 진단 시점을 측정한 것”이라고 설명했다.

영국 암연구소 역시 “코로나 백신과 암 사이에 명확한 연관성을 보여주는 근거는 없다”며, 오히려 mRNA 기술이 폐암, 난소암 등 예방 백신 개발에 활용되고 있다고 전했다.