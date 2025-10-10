10월 3~9일 ‘역대 최대’ 풀베팅 2011년 이후 순매수 합산의 4.8배 美증시 ‘사상최고’·금리인하 기대↑ AI·가상자산 등 기술주 순매수 집중

추석 황금연휴 국내 증시가 장기 휴장한 상황에 개미의 투자금은 미국 증시로 대거 몰려든 것으로 나타났다. 1조8000억원에 가까운 자금이 미국 증시를 향하면서 역대 추석 연휴 기준 최대치를 찍었다. 1년 전과 비교했을 땐 300배가 넘었고, 과거 역대 최대 규모를 기록했던 해와 비교하면 5배에 육박했다.

추석 연휴 기간 서학개미 최선호주로 꼽히는 주요 인공지능(AI) 종목들의 강세에 힘입어 미 증시 주요 지수가 ‘사상 최고치’를 연일 경신한 데다, 기준금리 인하에 대한 기대감이 커진 게 투심을 자극한 것으로 분석된다.

10일 한국예탁결제원에 따르면 올해 추석 연휴 기간인 10월 3~9일 국내 투자자의 미국 주식 순매수액은 12억4188만달러(약 1조7566억원)를 기록했다. 이는 역대 추석 연휴 기간 기준으로 관련 집계를 시작한 지난 2011년 이후 역대 최대치다.

앞서 최대치는 지난 2020년 추석 연휴 기간(9월 30일~10월 4일) 기록한 2억5759만달러(약 3658억원)다. 이와 비교하면 올해 수치는 4.82배나 커진 셈이다. 작년 추석 연휴 기간(9월 14~18일·410만달러)과 비교하면 1년 사이 미 증시 순매수액 규모는 무려 302.9배나 폭발적으로 증가했다.

올해 추석 연휴 기간 서학개미의 순매수액 규모는 역대 추석 연휴 기간(2011~2024년) 미 증시 순매수액 총합산액 7억8022만달러(약 1조1079억원)보다도 1.59배나 큰 수치를 보였다.

서학개미 투자 자금의 움직임이 얼마나 활발헀는지는 총 거래액(매수+매도액)의 규모로도 잘 나타난다.

올해 추석 연휴 기간 국내 투자자의 미 증시 총 거래액은 183억5606만달러(약 26조656억원)로 1년 전(44억4054만달러·약 6조3056억원)보다 4.13배나 늘었다. 앞선 14개년(2011~2024년) 총 거래액 합산액(146억4328만달러·약 20조7935억원)과 비교했을 때도 1.25배에 달했다.

개미들의 투자금이 미국 증시로 몰려간 데는 AI 랠리가 뒷받침한 미국 뉴욕증시 주요 지수가 연일 사상 최고치를 찍은 게 큰 영향을 미쳤단 평가가 나온다.

지난 8일(현지시간) 미 뉴욕증시에서 스탠더드앤드푸어스(S&P500) 지수는 전장 대비 0.58% 오른 6753.72, 나스닥종합지수는 1.12% 상승한 2만3043.38로 장을 마치며 ‘전인미답(前人未踏)’의 고지에 올라섰다. 9일(현지시간) 장 종료 시점엔 다소 하락 마감했지만, S&P500-나스닥 지수는 장 초반 오름폭을 넓히면서 장중 ‘역대 최고가’ 기록을 경신하기도 했다.

한지영 키움증권 연구원은 “연휴로 국내 증시가 쉬는 동안 특정 산업이나 국가 단에서 화젯거리가 끊임없이 등장했다”고 짚었다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 기준금리 인하 기대감이 커진 것도 투심을 자극한 주된 이유로 꼽힌다.

추석 연휴 기간 집중 순매수한 종목을 살펴보면 AI를 비롯해 향후 성장세가 기대되는 빅테크(대형 기술주)와 가상자산 등 첨단 기술 관련주에 대한 서학개미의 확신이 커지고 있다는 점을 확인할 수 있다. 올해 순매수 상위 10개 종목 모두가 해당 섹터에 속한다.

서학개미들이 가장 큰 사랑을 받은 종목은 테슬라 주가를 2배로 추종하는 ‘디렉시온 데일리 테슬라 불 2X’ 상장지수펀드(ETF)가 순매수액 1억5117만달러(약 2147억원)으로 차지했다. 그 뒤를 비트코인 채굴업체 아이리스 에너지(1억462만달러·약 1486억원), 메타플랫폼(9951만달러), 테슬라(9635만달러), 비트코인 채굴 기업 비트마인 주가를 2배로 추종하는 ‘T-렉스 2X 롱 BMNR 데일리 타겟 ETF(9482만달러) 순서로 따랐다.

팔란티어(7위 7864만달러), 엔비디아(8위, 7171만달러), 브로드컴(10위, 4990만달러) 등도 상위권에 이름을 올렸다. AI 인프라 관련주 페르미도 순매수액 5968만달러로 9위를 차지했다.

올해 추석 기간 미국 증시 이외에 일본 증시에 대한 국내 투자자의 순매수액도 472만달러(약 6702억원)로 ‘플러스(+)’를 기록했다.

사실상 일본 차기 총리를 뽑는 일본 집권 자민당 총재 선거에서 ‘여자 아베’로 불리는 다카이치 사나에(高市早苗)가 선출되면서 일본 증시 역시도 ‘사상 최고치’ 랠리를 펼친 게 영향을 미친 것으로 읽힌다. 일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)는 연휴 기간 동안 사상 최고치를 거듭 경신하다 9일 4만8580엔으로 역대 종가 최고치를 다시 한 번 넘어섰다. 신동윤 기자