[헤럴드경제=양대근 기자] BMW 코리아(대표 한상윤)가 오는 15일 오후 3시 BMW 샵 온라인을 통해 BMW 3시리즈 출시 50주년 기념 10월 온라인 한정 에디션 2종을 선보인다고 10일 밝혔다.

1975년 처음 출시된 BMW 3시리즈는 프리미엄 스포츠 세단의 기준을 제시하며, 브랜드를 넘어 동급 세그먼트를 대표하는 모델로 자리매김했다. 또한, 지난 반세기 동안 전 세계에서 2000만대 이상 판매되며 베스트셀러의 명성을 이어왔으며, 프리미엄 브랜드의 단일 모델로 이 같은 기록을 세운 것은 지금까지도 최초이자 유일하다.

BMW 3시리즈 출시 50주년을 기념하는 10월 온라인 한정 에디션은 ‘BMW 320i M 스포츠 프로 스페셜 에디션’과 ‘BMW M340i xDrive 투어링 프로 스페셜 에디션’이며, BMW 코리아의 온라인 판매 채널인 BMW 샵 온라인을 통해 구매 가능하다.

BMW 320i M 스포츠 프로 스페셜 에디션은 정규 모델에 M 스포츠 프로 패키지를 더해 한층 스포티하면서도 우아한 매력을 갖춘 특별 한정 에디션이다.

외관은 무광의 깊이감이 돋보이는 BMW 인디비주얼 프로즌 퓨어 그레이 메탈릭 페인트로 도색해 독보적인 존재감을 발휘한다. 여기에 M 라이트 쉐도우 라인, M 하이글로스 쉐도우라인 익스텐디드, M 리어 스포일러, 빨간색 캘리퍼의 M 스포츠 브레이크, M 시트벨트 등으로 구성된 M 스포츠 패키지 프로를 적용해 더욱 역동적인 분위기를 완성했다.

더불어, 편리한 주차를 보조하는 파킹 어시스턴트가 스탠다드에서 플러스로 향상됐다. 차량 스스로 주차 공간을 인식하고 주차를 수행하는 주차 보조 어시스턴트, 최대 50m까지 지나온 길을 손쉽게 되돌아가도록 조향을 보조하는 후진 어시스턴트에 더해 차량 주변 360도를 살펴볼 수 있는 서라운드 뷰와 리모트 3D 뷰 등을 추가해 주차 편의성과 안전성을 강화했다.

320i M 스포츠 프로 스페셜 에디션에는 최고출력 190마력, 최대토크 31.6kg·m를 발휘하는 BMW 트윈파워 터보 직렬 4기통 가솔린 엔진이 탑재됐으며, 가속 반응성과 연료 효율을 모두 높이는 48V 마일드 하이브리드 기술이 조합됐다. 여기에 8단 스텝트로닉 스포츠 자동 8단 변속기가 장착됐다.

BMW 320i M 스포츠 프로 스페셜 에디션의 가격은 7190만원이며, 단 20대 한정 판매된다. 부가세 포함, 개별소비세 3.5% 적용 기준이다.

BMW M340i xDrive 투어링 프로 스페셜 에디션은 강력한 성능과 탁월한 실용성이 완벽하게 조화를 이룬 M340i xDrive 투어링을 기반으로, 감각적인 BMW 인디비주얼 페인트와 고급 사양을 더해 차별화한 한정 판매 모델이다.

외관에는 도시적이고 세련된 분위기를 자아내는 BMW 인디비주얼 프로즌 퓨어 그레이 메탈릭 색상을 적용했다. 더불어, 고성능 모델의 정체성을 드러내는 19인치 M 라이트 알로이 더블 스포크 제트 블랙 휠과 빨간색 브레이크 캘리퍼를 장착해 보다 강렬한 존재감을 발산한다.

실내는 최고급 소재인 메리노 가죽을 마감재로 사용했으며, 색상은 근사한 갈색의 ‘타르투포(Tartufo)’ 또는 우아한 감각의 ‘아이보리 화이트(Ivory White)’ 중 선택할 수 있어 한층 품위 있고 세련된 분위기를 완성한다.

M340i xDrive 투어링 프로 스페셜 에디션에는 최고출력 381마력, 최대토크 55.1kg·m를 내는 BMW 트윈파워 터보 직렬 6기통 가솔린 엔진이 탑재되며, 더욱 민첩한 가속 반응과 우수한 연료 효율을 지원하는 48V 마일드 하이브리드 기술을 더했다. 정지상태에서 시속 100km까지 가속하는 시간은 단 4.6초에 불과하고, 안전 최고속도는 시속 250km에서 제한된다.

BMW M340i xDrive 투어링 프로 스페셜 에디션은 단 30대 한정 판매되며, 가격은 1억100만원이다.부가세 포함, 개별소비세 3.5% 적용 기준이다.