[헤럴드경제=장연주 기자] 신호를 위반한 트럭이 길을 건너던 신혼부부를 들이받는 사고가 발생해, 임신 중이었던 20대 여성과 태아가 모두 숨진 사실이 뒤늦게 전해졌다.

10일 경찰에 따르면, 지난 9월10일 오후 10시3분께 경기도 의정부시 신곡동의 한 사거리에서 7.5t 카고트럭이 횡단보도를 걷던 20대 여성 A씨와 30대 남성 B씨 부부를 치었다.

이 사고로 A씨는 심정지 상태로 병원에 이송돼 중환자실에서 치료를 받았지만 사고 17일 만인 지난 달 27일 숨진 것으로 알려졌다. 이 사고로 A씨 배 속에 있던 17주 된 태아도 사고로 세상을 떠났고, B씨는 중상을 입었다.

이 부부는 지난해 결혼한 신혼부부로, 퇴근 후 귀갓길에 변을 당한 것으로 전해졌다.

특히 병원 중환자실에서 근무하던 A씨는 꾸준한 헌혈로 헌혈유공장을 수상하기도 한 것으로 알려져 안타까움을 더하고 있다.

이번 사고를 낸 트럭 운전자는 50대 남성 C씨는 “다른 차를 주시하다가 신호를 위반한 것 같다”는 취지로 경찰에 진술한 것으로 알려졌다.

한편, 경찰은 A씨가 사망하면서 C씨를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건해 조사중이다.