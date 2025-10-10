서울대 교수진과 함께하는 ‘양천 지식 브런치’, 10/24~12/5 매주 금요일 진행 건축·역사·뇌과학·문학 등 다채롭게 구성, ‘평생학습포털’서 강좌별 300명 선착순 접수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 구민의 인문학적 소양을 넓히고 평생학습 문화를 확산하기 위해 서울대 교수진이 직접 출강하는 고품격 교양 프로그램 ‘양천 지식 브런치’를 10월 말부터 7주간 해누리타운 해누리홀에서 운영한다.

‘양천 지식 브런치’는 2023년 서울대 평생교육원과의 업무협약을 바탕으로 평생교육 진흥을 위해 진행해 온 인문학 릴레이 강좌로, 지금까지 총 14회, 2000여 명이 함께하며 큰 공감을 얻은 바 있다.

올해 강연은 주민들의 의견을 반영해 건축, 역사, 디자인, 뇌과학, 문학 등 다양한 프로그램으로 구성됐으며, 오는 10월 24일부터 12월 5일까지 총 7회에 걸쳐 진행될 예정이다.

주제는 ▲좋은 삶을 위한 디자인 탐험 ▲어떤 생각으로 어디를 보아야 하는가? 우리의 역사와 도시! 역사를 다시 읽다 ▲몰입, 두뇌를 발달시키는 창의성 교육 ▲신화가 말하는 인간과 자연 ▲어울려 사는 도시 풍경 이야기 ▲AI시대, 질문하는 힘! 문해력 ▲마음 근육 단련, 마인드폴니스(Mindfulness) 등 7개 강좌로 구성됐다.

구민이라면 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 회차별 300명 정원으로 90분간 운영된다. 양천구 평생학습포털을 통해 온라인으로 접수할 수 있다.

구는 이번 강연을 통해 인문학적 지식을 나누고 평생학습 문화를 확산시키는 뜻깊은 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

구는 2005년 평생학습도시 지정 이후 올해로 20년째 그 지위를 이어가고 있다. 특히 지난 5월 Y교육박람회 평생학습 축제에서는 ‘평생학습 어르신 백일장’ ‘세바시’, ‘평생학습 거리전시회’ 등 모든 세대가 함께 참여하고 체험하는 배움의 장이 펼쳐졌다.

이기재 양천구청장은 “서울대와 함께하는 고품격 평생학습 특강에 많은 구민이 참여해 주시길 바란다”며 “평생학습은 삶의 성장과 발전을 이끄는 원동력인 만큼 그 가치를 지속적으로 실현하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.