이르면 오후 10시부터 해소 전망

[헤럴드경제=한영대 기자] 추석 연휴 마지막 날이자 한글날인 9일 귀경과 막바지 나들이를 즐기려는 차량이 도로로 몰리면서 전국 주요 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오후 5시 기준 각 도시 요금소에서 서울요금소까지 걸리는 예상 시간은 ▷부산 5시간 10분 ▷울산 4시간 50분 ▷목포·광주 4시간 40분 ▷대구 4시간 10분 ▷강릉 3시간 30분 ▷대전 2시간 40분이다.

서울요금소에서 각 도시까지 걸리는 시간은 ▷부산 4시간 30분 ▷울산 4시간 10분 ▷목포 3시간 50분 ▷대구 3시간 30분 ▷광주 3시간 20분 ▷강릉 2시간 40분 ▷대전 1시간 10분이다.

경부고속도로 서울 방향에서는 ▷양재 부근∼반포 6㎞ ▷오산 인근 1㎞ ▷안성분기점 인근 2㎞ ▷청주∼목천 부근 15㎞ ▷죽암휴게소 부근∼남이분기점 부근 12㎞ ▷비룡분기점∼대전 부근 6㎞ ▷영동1터널 부근∼영동1터널 4㎞ 등에서 정체 중이다. 부산 방향에서는 천안분기점 부근∼천안호두휴게소 8㎞ 등 구간에서 차량이 가다 서기를 반복하고 있다.

서해안고속도로 서울 방향에서는 ▷일직분기점 부근∼금천 부근 1㎞ ▷매송휴게소∼매송 2㎞ ▷화성휴게소∼화성휴게소 부근 2㎞ 등에서 차량이 밀리고 있다. 목포 방향에서는 금천∼금천 부근 1㎞ 등에서 정체 중이다. 중부고속도로 하남 방향에서는 일죽∼일죽 부근 2㎞와 남이분기점∼서청주 부근 7㎞에서, 남이 방향에서는 진천터널 부근 2㎞ 등에서 차량이 밀리고 있다.

공사는 귀경 방향은 오후 4∼5시께 정체가 절정에 이른 뒤 오후 10시∼11시께 해소될 것으로 전망했다. 귀성 방향은 대체로 원활한 흐름을 보이겠다.

공사는 이날 수도권에서 지방으로 40만대, 지방에서 수도권으로 39만대가 이동하는 등 전국에서 차량 513만대가 이동할 것으로 내다봤다.