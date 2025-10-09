[헤럴드경제=최은지 기자] “심하면 입원까지 하는데, 항생제 안 써도 정말 괜찮을까?”

영유아 진료 현장에서 골칫덩이 질환이 있다. 감기처럼 기침 증상과 쌕쌕거림 등 하기도 증상뿐만 아니라, 심하면 모세기관지염, 폐렴 등으로 입원치료가 필요하다. 바로 호흡기세포융합바이러스(RSV) 감염증이다.

RSV는 생후 2세 미만 영유아의 약 90%가 한 번 이상 경험하는 흔한 바이러스성 질환이다. 매년 11월에서 4월 사이 발생하는 영아 모세기관지염 입원의 50~80%, 폐렴 입원의 30~60%를 차지하는 것으로 추정된다.

실제로 매년 늦가을에서 겨울 사이 영유아 입원의 가장 흔한 원인으로 꼽히며, 생후 6개월 미만 영아는 중증 RSV와 사망 위험이 특히 높아 각별한 주의가 필요하다.

문제는 RSV에는 특별한 치료제가 없다는 점이다. 해열제, 수액, 산소 공급 등 증상을 완화하는 보전적 치료가 기본이다.

특히 바이러스성 질환이기 때문에 항생제는 원칙적으로 필요하지 않다. 그러나 치료제가 없는 질환에도 증상을 완화시키기 위해 항생제를 처방하는 것이 의료현장의 현실이다. 즉, RSV 감염 자체가 불필요한 항생제 사용의 주요 원인이 되는 것이다.

영국 왕립항생화학회 학술지 ‘항균화학요법저널(Journal of Antimicrobial Chemotherapy)’에 발표된 연구에 따르면, 전체 항생제 처방의 약 2.1%가 RSV 감염에 기인한다고 추정된다. 이는 연간 평균 64만건에 해당한다. 특히 6~23개월 영아에서 RSV 관련 항생제 처방률은 10만명당 연간 6580건으로 가장 높게 나타났다.

국내에서도 RSV 감염 영유아에서도 여전히 높은 비율로 항생제가 처방된다. 건강보험심사평가원 자료를 보면, 2016~2019년 사이 급성 모세기관지염 진단을 받은 만 24개월 미만 영유아의 57.6%가 항생제를 처방 받았다. 전문가들은 이를 국제 권고와 대비할 때 상당수가 불필요한 처방이라고 지적하고 있다.

따라서 아이가 감염병으로 고통받지 않도록 하면서, 항생제 처방을 최소화하는 방법은 당연하게도 감염 자체를 예방하는 것이다.

그동안 RSV 예방은 주로 개인 위생 관리에 국한돼 왔다. 30초 이상 손 씻기, 장난감과 식기 소독 등 기본적인 위생 수칙이 강조되었지만, RSV는 전파력이 강하고 계절성 유행이 뚜렷해 이러한 방법만으로는 감염을 충분히 막기 어렵다.

특히 어린 영유아는 면역 체계가 미성숙해 작은 접촉에도 쉽게 감염될 수 있으며, 가정 내 형제·친구 등 접촉을 완전히 차단하기 어렵다는 한계가 있다. 이 때문에 의료계에서는 보다 적극적이고 체계적인 예방 수단이 필요하다는 요구가 꾸준히 제기되어 왔다.

올해부터 국내에서 접종이 시작된 RSV 예방 항체주사 ‘베이포투스’가 이러한 필요를 충족하는 새로운 선택지로 주목받고 있다. 베이포투스는 기저질환이나 미숙아 여부와 관계없이 생후 첫 RSV 시즌을 맞는 모든 영아가 접종할 수 있으며, 1회 투여만으로 최소 5개월 동안 RSV 예방 효과를 기대할 수 있다. 출생 시기와 RSV 시즌에 따라 접종 시점이 달라지며, 고위험군 영아는 두 번째 시즌에 추가 접종이 고려된다.

전문가들은 베이포투스 도입이 RSV로 인한 입원뿐만 아니라 항생제 남용을 줄이는 효과도 가져올 수 있을 것으로 기대하고 있다. 실제 스페인 갈리시아에서는 투여받은 6개월 미만 영아의 RSV 입원율이 82% 감소했고, 미국에서는 2023~24 시즌 RSV 관련 입원이 90% 줄었다. 호주 퀸즐랜드에서는 투여 신생아에게서 RSV 관련 입원 사례가 보고되지 않았다.

이현주 분당서울대학교병원 소아청소년과 교수는 “RSV는 바이러스성 질환이기 때문에 특별한 세균성 합병증이 없는 한 항생제 치료는 필요하지 않다”며 “그러나 국내에서는 RSV 감염 영유아에게 불필요하게 항생제가 처방되는 사례가 여전히 많아 개선이 요구된다”고 밝혔다.

이 교수는 “이를 줄이기 위해서는 RSV 감염을 예방할 수 있는 접근법을 채택하는 것이 중요하다”며 “선제적 예방 조치를 통해 RSV 감염을 막을 수 있다면, 영유아 건강 보호는 물론 사회 전체의 항생제 사용 관리에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다”고 전했다.