트럼프 “7개 전쟁 내가 종식”…노벨평화상 의지 드러내 전문가들 “트럼프 수상 가능성 낮아”

[헤럴드경제=정목희 기자] 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스가 8일(현지시간) 휴전 1단계에 합의하면서, 외국 도박사이트에서 전망하는 도널드 트럼프 미국 대통령의 노벨평화상 수상 확률이 소폭 상승했다.

트럼프 대통령은 지난달 29일 ‘가자 평화구상’을 발표하는 등 양측 휴전을 적극 중재해왔으며, 평화상 수상 의지를 공개적으로 드러내기도 했다.

미국 베팅사이트 폴리마켓(Polymarket)은 이날 밤 기준 트럼프 대통령의 2025년 노벨평화상 수상 확률을 7%로 점쳤다. 미국 시사주간지 뉴스위크에 따르면, 트럼프 대통령의 수상 확률은 지난 5일 4.9%로 최고치를 기록했다가 7일에는 2.7%까지 하락했으나, 이번 가자 휴전 합의 소식으로 다시 상승세를 보였다.

다만 트럼프 대통령의 수상 확률은 여전히 다른 주요 후보군보다 낮다. 수단 내전 현장에서 활동 중인 긴급대응실(29%), 국경없는의사회(13%), 국제사법재판소(ICJ) 등이 더 높은 확률을 기록했다.

영국 베팅사이트 나이서 오즈(Nicer Odds)에 따르면, 스웨덴 온라인 도박업체 벳슨(Betsson) 기준 트럼프 대통령의 평화상 수상 배당률은 6배다. 배당률이 낮을수록 수상을 점치는 이들이 많다는 뜻으로, 트럼프 대통령보다 배당률이 낮은 후보로는 시리아 평화운동가 아비르 하지 이브라힘(4.5배), 세계식량계획(WFP·5배), 옥중에서 의문사한 러시아 반정부 운동가 알렉세이 나발니의 부인 율리아 나발나야(5배) 등이 있다.

올해 노벨평화상 수상자는 가자 휴전 1단계 합의 발표 이틀 뒤인 10일, 노르웨이 오슬로에서 발표된다.

트럼프 대통령은 올해 들어 “전 세계 7개 전쟁이 자신의 중재로 종식됐다”고 주장하며 평화상 수상 의욕을 여러 차례 드러냈다. 지난달 30일 전군 지휘관 회의에서는 “그들은 아무것도 하지 않은 사람에게 상을 줄 것”이라며 “그것은 우리나라에 큰 모욕”이라고 발언하기도 했다.

일각에서는 트럼프 대통령이 2023년 10월 7일부터 2년간 이어진 가자 전쟁을 끝내기 위한 평화 구상을 밀어붙인 것 역시 평화상 수상 의지와 무관하지 않다고 분석한다.

백악관은 뉴스위크에 “파키스탄, 캄보디아 등 여러 국가 지도자들이 트럼프 대통령의 노벨평화상 수상을 촉구해왔다”며 “그들은 트럼프 대통령의 평화 유지 노력의 직접적인 혜택을 입었기 때문에 수상 촉구의 정당성을 갖고 있다”고 밝혔다.

그러나 전문가들은 트럼프 대통령의 올해 수상 가능성을 높지 않게 본다. 우크라이나와 가자지구 전쟁이 여전히 진행 중인 데다, 2기 행정부 출범 이후 관세 전쟁, 해외원조 삭감, 기후위기 부정, 유엔 비난 등으로 국제 질서에 큰 혼란을 야기했다는 점이 걸림돌로 지적된다.

또한 가자 휴전 중재 성과는 수상자 발표 직전에 나온 만큼, 올해 공식 심사 대상에 포함되기 어렵다는 분석도 나온다.