[헤럴드경제=장연주 기자] 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌) OST ‘골든’을 만들고 부른 가수 겸 작곡가 이재가 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(유퀴즈)에 출연한다.

9일 CJ ENM에 따르면, 이재는 이달 유재석, 조세호와 만나 유퀴즈 녹화를 진행한다.

녹화 일정은 공개되지 않았지만, 오는 15일로 예정된 국내 기자회견 참석을 위해 내한하는 이재의 일정에 맞춰 진행될 것으로 보인다. 방송일은 미정이다.

유퀴즈 방송에서는 글로벌 신드롬을 일으킨 ‘케데헌’ OST 작업 과정부터 미국 NBC 인기 토크쇼 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’에서 선보인 ‘골든’(Golden) 라이브 무대 후일담, SM엔터테인먼트 연습생 시절 등 다양한 이야기가 나올 것으로 예상된다.

‘케데헌’은 K팝 걸그룹 헌트릭스가 악령을 사냥하는 데몬 헌터스로 활약하면서 벌어지는 이야기를 다룬 넷플릭스 애니메이션이다. 케데헌의 대표 OST인 ‘골든’은 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에서 통산 8주째 1위를 차지하는 등 세계적인 인기를 누리고 있다. OST 앨범도 ‘빌보드 200’에서 통산 두 번째 1위를 차지했다.

이재는 ‘골든’을 작사·작곡하고 극 중 걸그룹 헌트릭스 멤버 루미의 파트를 직접 불렀다.

또 ‘하우 잇츠 던’(How It‘s Done), ’테이크다운‘(Takedown), ’유어 아이돌‘(Your Idol), ’프리‘(Free), ’왓 잇 사운즈 라이크‘(What It Sounds Like) 등 다양한 OST에 편곡, 작사 혹은 가창 등으로 참여했다.