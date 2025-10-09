[헤럴드경제 = 김상수 기자] 뉴욕증시의 3대 주가지수는 기술주 강세로 호조를 보이며 마감했다. 인공지능(AI) 거품론 등이 제기되고 있지만, 여전히 상승여력이 충분하다는 평가 속에 AI와 반도체주가 상승세를 견인했다.

특히, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 AI 산업에 대한 낙관론을 설파하며 오라클을 호평한 게 큰 영향을 끼쳤다는 분석이다

8일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 1.20bp(0.00%) 하락한 4만6601.78에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 39.13포인트(0.58%) 뛴 6,753.72, 나스닥종합지수는 255.02포인트(1.12%) 급등한 2만3043.38에 장을 마쳤다.

S&P500 지수와 나스닥 지수 모두 사상 최고치를 경신했다. 종가 기준으로도 사상 최고치를 기록했다.

AI 및 반도체 관련주가 강세를 보였다 .AI 및 반도체 관련주로 구성된 필라델피아 반도체지수는 3.40% 급등했다. 지수를 구성하는 30개 종목 중 ASML과 KLA를 제외한 28개 종목이 강세였다.

AMD는 11.37% 급등하며 시가총액이 4000억달러에 육박하게 됐다. 이번 주에만 시총이 1200억달러 급증했다.

AMD 외에도 엔비디아와 브로드컴도 2%대 강세를 보였고 마이크론테크놀로지와 Arm은 5% 안팎 상승했다. TSMC도 3% 넘게 올랐다.

황이 미국 CNBC와의 인터뷰에서 낙관론을 거듭 설파한게 호재로 작용헀다는 분석이다. 그는 “특히 지난 6개월간 컴퓨팅 수요가 상당히 증가했다”며 “일론 머스크의 인공지능 스타트업 xAI에도 투자했다”고 말했다.

이어, “AMD가 제품을 만들기도 전에 회사의 지분 10%를 오픈AI에 주겠다고 약속한 사실이 놀랍다”며 “어쨌든 영리한 것 같고 차세대 제품에 대한 기대감이 높은 것 같다”고 말했다.

전날 기술주 투심을 냉각시킨 ‘오라클 마진 쇼크’와 관련해서도 “오라클은 믿을 수 없을 정도로 잘할 것”이라며 “신기술을 처음 도입할 때 초기에는 수익을 내지 못할 수 있지만 이후 시스템이 자리를 잡으면서 수익성이 놀라울 정도로 개선될 것”이라고 말했다.

이날 황의 발언에 오라클의 주가는 1.54% 반등했다.