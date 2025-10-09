종로구 자하문로서 은행 채취작업 참여 고소작업차 케이지서 은행 털기 수작업 한그루당 많게는 한 시간 넘게 걸려 서울시 가로수 34%가 은행나무 수나무 교체로 매년 암나무 비중 줄어들어

[헤럴드경제=박병국 기자] ‘두두두둑.’ 두 세번의 막대질에 온몸으로 열매가 쏟아졌다. 구린내가 금새 공기중으로 번져갔다. 10여분 남짓의 작업, 기자의 몸은 이미 땀으로 젖어 있다. 작업이 계속될수록 냄새의 밀도는 강해진다. 떨어지는 열매가 코끝을 스쳤던가. 구린내가 혀에 닿을 듯 가깝다. “위로, 위로!” 함께 일하던 작업자가 외치자, 기자의 몸이 조금씩 떠오른다. 은행나무 우듬지가 눈앞이다. 이제 손을 뻗어 열매를 훑어내기만 하면 된다.

은행 털기의 계절이 돌아왔다. 은행열매가 스스로 떨어지기전 먼저 없애야 한다. 그래야 악취를 예방할 수 있다. 진동기를 사용해 나무를 흔들기도 하지만 결국 사람 손을 거쳐야 한다. 본지 기자가 서울 종로구 은행열매채취 현장을 찾았다. 작업에도 일부 참여했다.

지난달 30일 오전 찾은 종로구 자하문로 32. 4차선 도로 양옆으로 은행나무가 길게 뻗어 있다. 9명이 한팀을 이뤘다. 두 명은 고소작업차 작업대에 올라가 나무를 턴다. 나머지 5명은 쏟아진 은행을 쓸어담고 2명은 행인들의 길안내를 맡는다. 자하문로 은행열매 채취 작업은 총 길이 3.2㎞ 인도변에 있는 은행 암나무 151그루를 대상으로 진행됐다.

은행 털기는 고소작업차 케이지(작업대)에서 이뤄졌다. 케이지는 가로 1.3m 세로 50㎝, 높이 1m 정도로 협소하다.

헬멧을 쓰고 안전 조끼를 착용하고 케이지에 올랐다. 작업자의 설명에 따라 안전조끼에 있는 안전바를 케이지에 연결했다. 케이지 바닥에 있는 길이 1m 남짓의 쇠막대를 거머 쥐었다. 막대의 무게도 상당하다. “어떻게 하면 되나요?”라고 묻자, “사정 없이 내려치세요”라는 답이 돌아왔다.

케이지가 조금씩 떠올라 은행나무에 바짝 붙었다. 나무는 4층 건물을 훌쩍 넘어 자라나 있다.

미션은 하나다. 조금씩 올라가며 나무에 있는 열매를 ‘사정없이’ 제거 하는 것이다.

쇠막대로 가지를 쳐 열매를 털어내고 손으로도 훑어 내렸다. 이과정에서 막대로 열매를 짓 뭉개는 일도 잦아졌다. 그럴때마다 구린내가 진동했다. 열매가 많은 가지는 톱으로 통째 제거해 바닥으로 던졌다.

움직이는 케이지를 멈추는 것도 작업자의 일이다. “왼쪽으로, 왼쪽으로.” 케이지가 좌우로 움직일때마다 기자의 몸은 휘청 거렸다. 1m 높이의 난관이 있지만 아찔하긴 마찬가지다. 같이 일하는 작업자는 미동도 없이 중심을 잡는다. 기자의 발바닥과 종아리에도 자연스레 힘이 들어가기 시작했다.

아래에서 “사람이요”라며 라는 소리가 들릴때마다, 작업을 멈춰야 한다. 떨어지는 열매를 행인이 맞으면 안된다.

20분 정도 막대질에 팔에 힘이 빠지고 초반의 기세도 무뎌졌다. 막대질 속도 역시 느려졌다. 잠시 멈춰선 기자에게 “쉬운 일이 없죠”라며 작업자가 웃었다.

케이지는 나무 꼭대기까지 올라왔다. 작은 흔들림에도 오금이 저려온다. 어림잡아도 15m가 넘는 높이다. 난관을 부여잡고 바닥을 내다봤다. 인도에는 노란열매가 수북이 쌓여 있다.

은행나무 한그루를 터는데는 30분 정도의 시간이 걸렸다. 열매가 많은 나무는 한시간 이상도 소요된다고 한다. 고된 작업이라 하루에 제거할 수 있는 은행나무의 수도 많지 않다. 오전 8시부터 오후 5시까지의 작업, 하루에 10그루 정도다. 열매는 작업자들이 쓸어담아 트럭에 싣는다. 이렇게 모은 열매는 중금속 검사를 거쳐 사회복지시설 등으로 보내진다.

은행나무는 서울의 대표 가로수로 사랑받던 나무다. 1971년에는 서울의 상징나무(시목)로 지정돼 2025년 9월 현재에도 서울을 상징하는 나무다. 시는 홈페이지를 통해 “은행나무는 아름다울 뿐만 아니라 도시 공해와 병충해에 강해 수명이 긴 나무로 꼽한다. 거목으로 성장하는 은행나무의 특성은 수도 서울의 무한한 발전을 보여준다”고 시목을 소개했다.

서울을 대표하는 나무인 만큼 그 수도 가장 많다. 서울열린데이터광장의 가로수 현황 통계에 따르면 2023년말 서울시내의 29만 4668그루의 가로수 중 은행나무는 34.6%(10만2070그루)로 가장 큰 비중을 차지한다. 양버즘나무(플라타너스)가 16.3%, 왕벚나무(13.3%)가 그 뒤를 잇는다. 서울시에 따르면 2024년에도 그 비중에는 큰 차이가 없다.

처음부터 은행나무가 많았던 것은 아니다. 한국전통조경학회지에 실린 ‘서울시 가로수 역사와 수목고찰’(2020년 12월 발행)을 보면 1936년 가로수 1위는 미루나무, 2위는 포퓰러, 3위는 사시나무였다. 은행나무는 8위에 그쳤다. 하지만 1957년에는 순위는 크게 바뀌어 은행나무는 플라타너스에 이어 2위가 됐다.

산업화를 거치면서 더 많은 은행나무가 심겼다. 아름다운 경관 뿐 아니라, 차량 배기가스와 분진을 흡착하는 등 공기 정화 능력이 있다는 사실이 알려지면서다.

1986년 한국대기보전학회는 학술연구발표회에서 은행나무가 서울에 있는 15개의 가로수 중 대기 납 흡수율이 가장 높다는 연구결과를 내놨다. 은행 잎(200g)에 포함된 납의 농도는 평균 20.66ppm으로 플라타너스 잎(200g) 10.58ppm보다 두배 가까이 많았다.

은행나무를 심는 동안, 플라타너스는 하나둘씩 뽑혀나갔다. 1년에 2m씩 자라는 빠른 성장 속도로 인해 주택 창문과 상가 간판을 가린다는 민원이 나왔기 때문이다. 은행나무는 그렇게 플라타너스를 대체하기 시작했다. .

하지만 은행나무의 위상 역시 오래가지 못했다. 악취 때문이다. 이 냄새는 주황색 겉껍질 속 점액에 있는 ‘비오볼’이라는 성분이 원인이다. 주황색 껍질이 찢어지면서 나온 점액이 똥냄새와 같은 악취를 풍긴다. 비오볼은 냄새 뿐만 아니라 알레르기를 유발하기도 한다.

민원이 쏟아지자 가로수를 관리하는 지자체들은 대책 마련에 나섰다. 서울시는 악취제거를 위해 매년 2억원 정도의 예산을 편성하고 있다.

대표적인 것이 은행열매의 사전 제거다. 익은 열매가 떨어지기전 먼저 따 버리는 것이다. 2022년부터는 ‘은행 열매 채취 기동반’을 각 자치구별로 가동했다. 이번에 기자가 참여한 종로구의 은행열매채취도 서울시의 일부 지원을 받아 진행됐다.

열매를 터는데 진동수확기가 사용되기도 한다. 포크레인에 달린 진동수확기가 나무를 움켜쥐고 흔드는 방식이다. 하지만 이방식도 은행을 완전히 제거하기는 쉽지 않다. 고소작업차를 활용한 수작업을 병행해야 한다. 서울 중구와 서대문구도 이 방식으로 은행 열매를 턴다. 종로구 역시 10월 6일부터 진동수확기를 투입한다.

일부 지자체는 은행이 열리지 않는 수나무로 교체하기도 한다. 은행열매는 암나무에서만 열리기 때문이다. 강북구가 3년전 은행 암나무 1053그루를 전량 수나무로 교체했고, 강남구도 올해 2300그루의 암나무중 360그루를 수나무로 바꿨다. 서초구 역시 논현로, 효령료, 신반포로에 있는 암나무 중 일부를 수나무로 교체하고 있다.

교체작업이 진행되면서 은행 암나무의 수는 조금씩 줄고 있다. 서울 가로수로 식재된 암나무는 2022년 2만8000그루→ 2023년 2만6000그루→2024년 2만4811그루로 감소했다. 전체 은행나무 중 차지하는 비중도 26.9%→25.4%→24.7%로 줄고 있다.

서울시 관계자는 “은행 암나무가 줄어드는 대신 느티나무. 이팝나무나 칠엽수, 대왕참나무 등 그늘이 좋은 나무들이 늘어나는 추세”라고 말했다.