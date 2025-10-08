[헤럴드경제=차민주 기자] 8일 낮 12시 24분께 강원 홍천군 내촌면 서울양양고속도로 서울 방면 내촌2터널 인근에서 차량 7대가 추돌하는 사고가 났다.

이 사고로 운전자와 동승자 등 5명이 다쳐 병원에서 치료를 받고 있다.

경찰은 사고 원인을 조사 중이다.