[헤럴드경제=차민주 기자] 8일 낮 12시 24분께 강원 홍천군 내촌면 서울양양고속도로 서울 방면 내촌2터널 인근에서 차량 7대가 추돌하는 사고가 났다.
이 사고로 운전자와 동승자 등 5명이 다쳐 병원에서 치료를 받고 있다.
경찰은 사고 원인을 조사 중이다.
입력 2025-10-08 17:44:31
李 첫 부동산 대책, 文때보다 집값 더 빠르게 올렸다[부동산360]
[헤럴드경제=홍승희 기자] 이재명 정부의 첫 부동산 규제책인 6·27 부동산 대책 이후 아파트 가격 상승 속도가 문재인 전 정부의 첫 대책인 ‘6·19 대책’ 때보다 더 가파른 것으로 나타났다. 6·27 대책은 지난 문재인 정부 때 28번 이어진 부동산 대책의 대출 규제를 모두 합한 것만큼 강력하다는 평가를 받는다. 그럼에도 서울 내 ‘똘똘한 한 채’의 기
‘건설 일용직’ 김동성 “올림픽 금메달 연금 박탈”…이유 들어보니
[헤럴드경제=최원혁 기자] 전 쇼트트랙 국가대표 선수 김동성이 올림픽 금메달을 따고도 연금 혜택을 받지 못하는 이유를 밝혔다. 연금 혜택이 박탈된 김동성은 2년 전부터 건설 현장에서 일해온 것으로 알려졌다. 김동성은 최근 유튜브 채널 ‘원마이크’에 ‘생활고, 차압 딱지…모든 걸 잃고 일용직 노동자가 된 김동성 부부’라는 제목의 영상을 통해 근황을 공개했다. 2년 전부터 일용직 일을 해왔다는 그는 “한때 많이 벌었던 건 사실이다. 한번 아픔을 겪고 모든 것을 다 주고 나왔다. 아무런 일을 할 수 없는 상황이 됐다”고 털어놨다. 김동성은 전처에게 지급해야 할 양육비가 밀린 탓에 일용직을 시작했다고 설명하며 “두 아이 아빠로서 끝까지 짊어지고 가야 할 책임”이라고 밝혔다. 김동성은 지난 1998년 나가노 올림픽에서 남자 1000m 금메달을 따며 얻은 연금 혜택은 이미 박탈당한 지 오래라고 했다. 올림픽 금메달리스트는 평생 월 100만원씩 연금을 받을 수 있다. 김동성은 첫 번째 결혼 후
“2만원 주고 치킨 먹느니”…다시 부활한 패밀리 레스토랑 “가성비 최고”
[헤럴드경제=김보영 기자] 추억의 패밀리 레스토랑이 다시 주목받고 있다. 고물가 시대에 합리적인 가격으로 다양한 메뉴를 즐길 수 있다는 점에서 소비자들에게 매력적인 외식 선택지로 부상한 것이다. 대표적인 사례가 이랜드이츠가 운영하는 패밀리 레스토랑 ‘애슐리퀸즈’다. 애슐리퀸즈 매장은 2022년 59개, 2023년 77개에서 현재 115개로 증가했다. 이랜드이츠는 올해 말까지 매장 수를 120개까지 늘릴 계획이다. 고객 유입이 늘면서 매출도 꾸준히 성장하고 있다. 이랜드이츠의 연간 매출은 2022년 2535억원, 2023년 3552억원, 지난해에는 4705억원으로 뛰었다. 올 상반기 매출은 2763억원으로 전년 대비 29% 증가했다. 다른 패밀리 레스토랑들도 매장 확장을 이어가고 있다. CJ푸드빌이 운영하는 ‘빕스’의 경우, 2023년 27개였던 매장이 현재 34개로 늘었다. 수도권과 주요 거점 도시를 중심으로 신규 출점이 진행되고 있는 모습이다. 빕스는 2020년부터 2023년까지
“결국 터질 게 터졌다” 1000만→고작 77만명 ‘뭇매’ 맞더니…폐점 속출
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “결국 올 게 왔다” 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서 국내 최대 영화관 CJ CGV의 영화관들이 문을 닫고 있다. 10일 업계에 따르면 CJ CGV는 최근 북수원점, 송파점, 연수역점, 창원점, 광주터미널점, 청주율량점 등 직영점과 성남모란점, 정왕점, 천안시청점 등 위탁 지점의 영업을 종료했다. 올해 들어서만 무려 12곳을 폐점했다. 이대로 가면 앞으로 폐점 영화관수는 더 늘어날 것으로 보인다. 흥행작 부재로 CJ CGV는 올 2분기에만 국내 영화 사업에서 173억 원의 적자를 냈다. 관람객 수도 2분기 기준 1000만 명으로 전년 동기(1561만명) 대비 36%(561만 명)나 감소했다. 메가박스도 올해 2분기 85억 원의 영업손실을 기록해 적자 전환했다. 넷플릭스발 쇼크로 관객 수가 줄어든 가운데 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서, 더 이상 버티기가 힘든 상황에 몰렸다. 범죄도시 시리즈를 잇달아 1000만 영화에 올려놓은 마동석의 또 다른 10